https://sputniknews.com.tr/20230202/putin-modern-nazizm-rusya-icin-tehdit-olusturuyor-yine-kolektif-batiya-karsi-koymak-durumundayiz-1066494346.html

Putin: Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak

Putin: Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak

Nazizmin modern versiyonunun Rusya için tehdit oluşturduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın bir kez daha kolektif Batı'ya karşı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T17:48+0300

2023-02-02T17:48+0300

2023-02-02T18:34+0300

dünya

vladimir putin

stalingrad

faşizm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064630902_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_95156c3155fb9a55426dfdb10fbdbc7d.jpg

'Stalingrad' adını alan Volgograd kentinde Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konserde konuşan Putin, "Artık modern görünümdeki Nazizm ideolojisinin, yine ülkemizin güvenliğine yönelik direkt tehditler oluşturduğunu görüyoruz. Kolektif Batı'nın saldırganlığını yeniden püskürtmek zorundayız" dedi.'Rusya'ya karşı zafer kazanacağını umanlar, modern savaşın tamamen farklı olacağını anlamıyorlar'Üzerinde haç işaretleri bulunan Alman Leopard tanklarının Rusya'yı yeniden tehdit ettiğini, bunun inanılmaz ancak gerçek olduğunu vurgulayan Putin, "Ukrayna topraklarında Banderacılar aracılığıyla Rusya'yla yeniden savaşmaya hazırlanıyorlar. Bize hasım olan Batılı elitlerin satış kampanyasına yönelik çabalarına rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil tüm dünyada çok sayıda dostumuz var. Ancak Almanya da dahil Avrupa ülkelerini Rusya'yla yeni bir savaşa çekenler ve muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanacağını umanlar, Rusya'yla girişecekleri modern savaşın tamamen farklı olacağını anlamıyorlar" uyarısında bulundu.'Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak'Batı yapımı tankların Ukrayna'ya gönderilmesi halinde Rusya'nın buna mutlaka karşılık vereceğini ve meselenin zırhlı araçların kullanılmasıyla kalmayacağını vurgulayan Putin, Batı'ya "Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak. Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermeyeceğiz ancak verecek bir cevabımız var" mesajını gönderdi.'Rusya kendisinden, haklılığından ve zaferden emin'Rusya'nın kendisinden, haklılığından ve zaferden emin olduğunun altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nesillerin, değerlerin, geleneklerin sürekliliği, tüm bunlar Rusya'yı ayıran, bizi güçlü ve kendimizden, haklılığımızdan ve zaferimizden emin kılan şeydir. Rusya'yı tehdit edenler basit bir gerçeği anlamıyor. Bütün halkımız, biz hepimiz büyüdük ve ülkemizi emeğiyle, alın teriyle ve kanıyla var eden ve bize miras olarak aktaran muzaffer nesillerin geleneklerini anne sütü gibi özümsedik. Stalingrad savunucularının sağlam duruşu, Rus ordusu için, ülkenin tüm sakinleri için en önemli ahlaki ve etik kılavuzdur. Askerlerimiz ve subaylarımız ona sadıktır.""Stalingrad Muharebesi, Büyük Vatan Savaşı'nda temel dönüm noktası olması nedeniyle haklı olarak tarihe geçti. En büyük Wehrmacht (Nazi ordusu) grubunun ve uşaklarının yenilgisiyle birlikte, tüm Nazi koalisyonunun iradesi kırıldı. Avrupalı vasallar ve Nazi Almanyasının maşaları, ki Stalingrad'da sayıları fazlaydı, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin temsilcileri hararetle kaçış yolları aramaya, sorumluluktan nasıl kaçacaklarını aramaya ve tüm suçu eski sahiplerine yüklemeye başladılar" diye devam eden Putin, bu yiğitliğin anısını korumanın ahlaki görevleri olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230202/rusya-devlet-baskani-putin-stalingrad-savunucularini-anma-torenine-katildi-1066497369.html

stalingrad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, stalingrad, faşizm