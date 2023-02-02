https://sputniknews.com.tr/20230202/rusya-devlet-baskani-putin-stalingrad-savunucularini-anma-torenine-katildi-1066497369.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, Stalingrad savunucularını anma törenine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Stalingrad savunucularını anma törenine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Volgograd şehrinde düzenlenen Stalingrad Savaşı’nda elde edilen zaferin 80. yılı kutlama törenine katılarak Mamayev... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T18:10+0300
2023-02-02T18:10+0300
2023-02-02T18:10+0300
dünya
vladimir putin
stalingrad savaşı
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Rus lider, Mamayev Kurgan’daki Sönmeye Ateş anıtına çelenk bırakarak Stalingrad Savaşı’nda ölen Sovyet askerlerin anısına bir dakika saygı duruşunda bulundu.Ardından Putin, Stalingrad savunmasında ün kazanan 62. Ordu’ya komutanlık yapan Mareşal Vasiliy Çuykov’un mezarına çiçek bıraktı.Sovyetler Birliği, 200 gün süren Stalingrad Savaşı’nda 2 Şubat 1943 tarihinde Nazi Almanya’sını yenmişti. Stalingrad Savaşı, 2. Dünya Savaşı’nda dönüm noktası olarak gösteriliyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, stalingrad savaşı
vladimir putin, stalingrad savaşı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Stalingrad savunucularını anma törenine katıldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Volgograd şehrinde düzenlenen Stalingrad Savaşı’nda elde edilen zaferin 80. yılı kutlama törenine katılarak Mamayev Kurgan anıt kompleksini ziyaret etti.
Rus lider, Mamayev Kurgan’daki Sönmeye Ateş anıtına çelenk bırakarak Stalingrad Savaşı’nda ölen Sovyet askerlerin anısına bir dakika saygı duruşunda bulundu.
Ardından Putin, Stalingrad savunmasında ün kazanan 62. Ordu’ya komutanlık yapan Mareşal Vasiliy Çuykov’un mezarına çiçek bıraktı.
Sovyetler Birliği, 200 gün süren Stalingrad Savaşı’nda 2 Şubat 1943 tarihinde Nazi Almanya’sını yenmişti. Stalingrad Savaşı, 2. Dünya Savaşı’nda dönüm noktası olarak gösteriliyor.