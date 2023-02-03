https://sputniknews.com.tr/20230203/vladimir-putin-rusya-guvenlik-konseyi-ile-terorle-mucadeleyi-gorustu-1066542973.html
Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü
Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda terörle mücadeleyi ele almayı teklif etti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T17:41+0300
2023-02-03T17:41+0300
2023-02-03T17:41+0300
dünya
rusya güvenlik konseyi
vladimir putin
rusya
aleksandr bortnikov
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
kremlin
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Bugün ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Bu konu, son onlarca yıl boyunca birçok ülke için güncelliğini kaybetmedi. Bugün de bizim için özel öneme sahip. Söz konusu olan terörle mücadeledir” ifadesine yer verildi.Putin ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’un raporunu dinledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, rusya, aleksandr bortnikov, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), kremlin
rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, rusya, aleksandr bortnikov, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), kremlin
Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda terörle mücadeleyi ele almayı teklif etti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Bugün ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Bu konu, son onlarca yıl boyunca birçok ülke için güncelliğini kaybetmedi. Bugün de bizim için özel öneme sahip. Söz konusu olan terörle mücadeledir” ifadesine yer verildi.
Putin ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’un raporunu dinledi.