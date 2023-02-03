https://sputniknews.com.tr/20230203/vladimir-putin-rusya-guvenlik-konseyi-ile-terorle-mucadeleyi-gorustu-1066542973.html

Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda terörle mücadeleyi ele almayı teklif etti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T17:41+0300

2023-02-03T17:41+0300

2023-02-03T17:41+0300

dünya

rusya güvenlik konseyi

vladimir putin

rusya

aleksandr bortnikov

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

kremlin

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Bugün ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Bu konu, son onlarca yıl boyunca birçok ülke için güncelliğini kaybetmedi. Bugün de bizim için özel öneme sahip. Söz konusu olan terörle mücadeledir” ifadesine yer verildi.Putin ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’un raporunu dinledi.

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rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, rusya, aleksandr bortnikov, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), kremlin