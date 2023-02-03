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https://sputniknews.com.tr/20230203/vladimir-putin-rusya-guvenlik-konseyi-ile-terorle-mucadeleyi-gorustu-1066542973.html
Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü
Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda terörle mücadeleyi ele almayı teklif etti. 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T17:41+0300
2023-02-03T17:41+0300
dünya
rusya güvenlik konseyi
vladimir putin
rusya
aleksandr bortnikov
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
kremlin
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Bugün ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Bu konu, son onlarca yıl boyunca birçok ülke için güncelliğini kaybetmedi. Bugün de bizim için özel öneme sahip. Söz konusu olan terörle mücadeledir” ifadesine yer verildi.Putin ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’un raporunu dinledi.
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rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, rusya, aleksandr bortnikov, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), kremlin
rusya güvenlik konseyi, vladimir putin, rusya, aleksandr bortnikov, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), kremlin

Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

17:41 03.02.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinPutin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda terörle mücadeleyi ele almayı teklif etti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Bugün ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Bu konu, son onlarca yıl boyunca birçok ülke için güncelliğini kaybetmedi. Bugün de bizim için özel öneme sahip. Söz konusu olan terörle mücadeledir” ifadesine yer verildi.
Putin ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’un raporunu dinledi.
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