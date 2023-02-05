https://sputniknews.com.tr/20230205/ankarada-egitime-bir-gun-ara-verildi-1066602997.html
Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T20:53+0300
2023-02-05T20:53+0300
2023-02-05T21:57+0300
ankara
okul
türkiye
eğitim
tatil
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Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır" bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-kent-merkezinde-kar-yagisi-basladi-1066600309.html
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ankara, okul, eğitim, tatil
ankara, okul, eğitim, tatil
Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
20:53 05.02.2023 (güncellendi: 21:57 05.02.2023) Abone ol
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.
Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır" bilgisini verdi.