https://sputniknews.com.tr/20230205/ankarada-egitime-bir-gun-ara-verildi-1066602997.html

Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi

Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T20:53+0300

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ankara

okul

türkiye

eğitim

tatil

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Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır" bilgisini verdi.

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