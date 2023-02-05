Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230205/ankarada-egitime-bir-gun-ara-verildi-1066602997.html
Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T20:53+0300
2023-02-05T21:57+0300
ankara
okul
türkiye
eğitim
tatil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066510578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea8aa0b6838b2f4f008c075dd02b58ae.jpg
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır" bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-kent-merkezinde-kar-yagisi-basladi-1066600309.html
ankara
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066510578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1042ba10d562f68bc43de11b66021e35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, okul, eğitim, tatil
ankara, okul, eğitim, tatil

Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi

20:53 05.02.2023 (güncellendi: 21:57 05.02.2023)
© AAAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.
Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır" bilgisini verdi.
kar yağışı, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi
18:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала