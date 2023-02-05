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https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-kent-merkezinde-kar-yagisi-basladi-1066600309.html
İstanbul'da kent merkezinde kar yağışı başladı
İstanbul'da kent merkezinde kar yağışı başladı
Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinden sonra şehir merkezinde de beklenen kar yağışı... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T18:19+0300
2023-02-05T18:24+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
kar
fırtına
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İstanbul Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülüyor.Bu arada ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildikleri görüldü.İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbul-valisi-yerlikayadan-vatandaslara-kar-uyarisi-1066593200.html
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istanbul, kar yağışı, kar, fırtına
istanbul, kar yağışı, kar, fırtına

İstanbul'da kent merkezinde kar yağışı başladı

18:19 05.02.2023 (güncellendi: 18:24 05.02.2023)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinRusya - kar
Rusya - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinden sonra şehir merkezinde de beklenen kar yağışı başladı.
İstanbul Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.
Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülüyor.
Bu arada ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildikleri görüldü.
İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.
İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtmişti.
İstanbul - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı
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