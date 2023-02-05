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https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbul-valisi-yerlikayadan-vatandaslara-kar-uyarisi-1066593200.html
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle vatandaşlardan saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T14:54+0300
2023-02-05T15:56+0300
yaşam
ali yerlikaya
istanbul
trafik
kar
sabiha gökçen
motokurye
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini belirtti. Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen, 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların kademeli olarak azaltılacağını duyurdu. HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında saat 17.00'den itibaren yüzde 20, yarın tüm gün yüzde 10, 7 Şubat'ta tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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ali yerlikaya, istanbul, trafik, kar, sabiha gökçen, motokurye
ali yerlikaya, istanbul, trafik, kar, sabiha gökçen, motokurye

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı

14:54 05.02.2023 (güncellendi: 15:56 05.02.2023)
© İHAİstanbul - Kar
İstanbul - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© İHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle vatandaşlardan saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini belirtti.
Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen, 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların kademeli olarak azaltılacağını duyurdu.
HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında saat 17.00'den itibaren yüzde 20, yarın tüm gün yüzde 10, 7 Şubat'ta tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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