https://sputniknews.com.tr/20230203/taliban-kadinlara-yonelik-egitim-yasagini-protesto-eden-profesoru-tutukladi-1066544404.html

Taliban, kadınlara yönelik eğitim yasağını protesto eden profesörü tutukladı

Taliban, kadınlara yönelik eğitim yasağını protesto eden profesörü tutukladı

Taliban, üniversitelerdeki iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa ederek, katıldığı televizyon programında kadınların eğitim hakkını savunmak için... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T19:42+0300

2023-02-03T19:42+0300

2023-02-03T19:58+0300

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Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararı protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı.Afganistan'da Taliban yönetiminin, geçen yıl 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim yeri yok. Ablam ve annem eğitim alamıyorsa ben bu eğitimi kabul edemem" ifadelerini kullanmıştı. Kabil'de bulunan Davet ve Kabil üniversitelerinin iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa eden Mashal'ın yardımcısı Farid Ahmad Fazli, AFP'ye yaptığı açıklamada profesörün tutuklandığı esnada Taliban güçleri tarafından dövüldüğünü söyledi. Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan Taliban yetkilisi Abdül Hak Hammad da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hammad, "Mashal Hoca, bir süredir sisteme karşı provakatif eylemlerde bulunuyordu" dedi ve güvelik güçlerinin Mashal'ı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230122/diplomalarini-yirtan-afgan-profesor-universiteyi-kizlar-egitim-alamiyorsa-erkeklere-de-kapatiyorum-1066041038.html

https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html

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