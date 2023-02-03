Taliban, kadınlara yönelik eğitim yasağını protesto eden profesörü tutukladı
19:42 03.02.2023 (güncellendi: 19:58 03.02.2023)
© AAAfganistan'da Taliban'ı protesto için TV canlı yayınında "Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diyerek diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal
© AA
Taliban, üniversitelerdeki iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa ederek, katıldığı televizyon programında kadınların eğitim hakkını savunmak için diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal'ı tutukladı.
Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararı protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı.
Afganistan'da Taliban yönetiminin, geçen yıl 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim yeri yok. Ablam ve annem eğitim alamıyorsa ben bu eğitimi kabul edemem" ifadelerini kullanmıştı.
Afganistan'da Taliban yönetiminin, geçen yıl 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim yeri yok. Ablam ve annem eğitim alamıyorsa ben bu eğitimi kabul edemem" ifadelerini kullanmıştı.
"Solange sie meiner Schwester und meiner Mutter nicht erlauben, zu studieren,werde ich auch nicht studieren“ Der Universitätsdozent Ismail Mashal zerreißt seine Universitätsabschlüsse als Antwort auf die jüngsten Verbote der #Taliban gegen das Recht der Frauen zu studieren. 🙏🏻💔 pic.twitter.com/F8G47RYwbR— Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) December 27, 2022
Kabil'de bulunan Davet ve Kabil üniversitelerinin iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa eden Mashal'ın yardımcısı Farid Ahmad Fazli, AFP'ye yaptığı açıklamada profesörün tutuklandığı esnada Taliban güçleri tarafından dövüldüğünü söyledi.
Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan Taliban yetkilisi Abdül Hak Hammad da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hammad, "Mashal Hoca, bir süredir sisteme karşı provakatif eylemlerde bulunuyordu" dedi ve güvelik güçlerinin Mashal'ı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını söyledi.
Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan Taliban yetkilisi Abdül Hak Hammad da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hammad, "Mashal Hoca, bir süredir sisteme karşı provakatif eylemlerde bulunuyordu" dedi ve güvelik güçlerinin Mashal'ı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını söyledi.
½ استاد مشعل چې له څه وخت راهيسې يې په ډېر مهارت د نظام پر ضد پاروونکي کړنې ترسره کولې، مازديګر يې ګڼ شمېر خبريالان پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړک يې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه، امنيتي ادارو د تحقيقاتو لپاره بيولی، زه ماخوستن ورغلم پوښتنه مې يې وکړه.— Abdul Haq Hammad عبدالحق حماد (@AbdulHaqHammad2) February 2, 2023
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