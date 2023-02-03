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Taliban, kadınlara yönelik eğitim yasağını protesto eden profesörü tutukladı
Taliban, kadınlara yönelik eğitim yasağını protesto eden profesörü tutukladı
Taliban, üniversitelerdeki iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa ederek, katıldığı televizyon programında kadınların eğitim hakkını savunmak için... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T19:42+0300
2023-02-03T19:58+0300
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taliban
afganistan
eğitim
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Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararı protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı.Afganistan'da Taliban yönetiminin, geçen yıl 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim yeri yok. Ablam ve annem eğitim alamıyorsa ben bu eğitimi kabul edemem" ifadelerini kullanmıştı. Kabil'de bulunan Davet ve Kabil üniversitelerinin iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa eden Mashal'ın yardımcısı Farid Ahmad Fazli, AFP'ye yaptığı açıklamada profesörün tutuklandığı esnada Taliban güçleri tarafından dövüldüğünü söyledi. Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan Taliban yetkilisi Abdül Hak Hammad da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hammad, "Mashal Hoca, bir süredir sisteme karşı provakatif eylemlerde bulunuyordu" dedi ve güvelik güçlerinin Mashal'ı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/diplomalarini-yirtan-afgan-profesor-universiteyi-kizlar-egitim-alamiyorsa-erkeklere-de-kapatiyorum-1066041038.html
https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html
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taliban, afganistan, eğitim
taliban, afganistan, eğitim

Taliban, kadınlara yönelik eğitim yasağını protesto eden profesörü tutukladı

19:42 03.02.2023 (güncellendi: 19:58 03.02.2023)
© AAAfganistan'da Taliban'ı protesto için TV canlı yayınında "Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diyerek diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal
Afganistan'da Taliban'ı protesto için TV canlı yayınında Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum diyerek diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AA
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Taliban, üniversitelerdeki iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa ederek, katıldığı televizyon programında kadınların eğitim hakkını savunmak için diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal'ı tutukladı.
Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan kararı protesto etmek için canlı yayında diplomaları yırtan Prof. İsmail Mashal'ı tutukladı.

Afganistan'da Taliban yönetiminin, geçen yıl 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitim yeri yok. Ablam ve annem eğitim alamıyorsa ben bu eğitimi kabul edemem" ifadelerini kullanmıştı.
Afganistan'da Taliban'ı protesto için TV canlı yayınında Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum diyerek diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
Diplomalarını yırtan Afgan profesör: Üniversiteyi, kızlar eğitim alamıyorsa erkeklere de kapatıyorum
22 Ocak, 13:51
Kabil'de bulunan Davet ve Kabil üniversitelerinin iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa eden Mashal'ın yardımcısı Farid Ahmad Fazli, AFP'ye yaptığı açıklamada profesörün tutuklandığı esnada Taliban güçleri tarafından dövüldüğünü söyledi.

Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan Taliban yetkilisi Abdül Hak Hammad da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hammad, "Mashal Hoca, bir süredir sisteme karşı provakatif eylemlerde bulunuyordu" dedi ve güvelik güçlerinin Mashal'ı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını söyledi.
Afganistan'da Taliban yönetimi bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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Taliban: Kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı
23 Aralık 2022, 08:54
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