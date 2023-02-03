https://sputniknews.com.tr/20230203/akomdan-istanbula-firtina-ve-kar-uyarisi-1066540098.html

AKOM'dan İstanbul'a fırtına ve kar uyarısı

AKOM'dan İstanbul'a fırtına ve kar uyarısı

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. İBB... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T16:57+0300

2023-02-03T16:57+0300

2023-02-03T16:57+0300

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

yaşam

kar

uyarı

meteoroloji

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Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, Pazar günü sabah 08.00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.Sıcaklıklar yer yer sıfırın altına gerileyebilirPerşembe sabah saatlerine kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0 derece ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken, İBB Karla Mücadele ekipleri hafta boyunca AKOM’un koordinasyonunda sahada olacak. Kent trafiği ve yağışlar 24 saat kameralarla denetlenerek kar yağan ve buzlanan ana yollara anında müdahale edilecek. Binlerce personel ve araçla sahada çalışacak İBB ekipleri, teknolojik erken buzlanma uyarı sistemi verileri ışığında yollara gerekli müdahaleleri anında yapacak. Vatandaşlar da hava şartları ve yağışlara karşı bilgilendirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230119/meteoroloji-20-il-icin-turuncu-ve-sari-alarm-verdi-1065907910.html

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istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), kar, uyarı, meteoroloji