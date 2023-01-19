https://sputniknews.com.tr/20230119/meteoroloji-20-il-icin-turuncu-ve-sari-alarm-verdi-1065907910.html

Meteoroloji, 20 il için turuncu ve sarı alarm verdi

Meteoroloji, 20 il için turuncu ve sarı alarm verdi

Meteoroloji, 19 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara Bölgesinde 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İGDAŞ, AKOM ve AFAD kuvvetli... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T09:00+0300

2023-01-19T09:00+0300

2023-01-19T09:00+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Sarı uyarı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. Turuncu alarm ise hava durumunun tehlikeli olduğuna ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediğine işaret ediyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 13°C, 18°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 14°C, 21°CParçalı bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.DENİZLİ 11°C, 17°CParçalı bulutluİZMİR 13°C, 19°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 7°C, 17°CAz bulutluANTALYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluMERSİN 11°C, 17°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -2°C, 13°CAz bulutluKONYA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 0°C, 12°CAz bulutluSİNOP 13°C, 16°CAz bulutluZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 2°C, 15°CAz bulutluSAMSUN 12°C, 19°CAz bulutluTOKAT 2°C, 15°CAz bulutluTRABZON 10°C, 16°CAz bulutluDoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -6°C, 7°CAz bulutluERZURUM -6°C, 6°CAz bulutluMALATYA 1°C, 9°CAz bulutluVAN -6°C, 6°CAz bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP 3°C, 14°CAz bulutluSİİRT 2°C, 13°CAz bulutluŞANLIURFA 4°C, 15°CAz bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu