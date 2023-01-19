Meteoroloji, 20 il için turuncu ve sarı alarm verdi
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLANİstanbul- Lodos- Kırmızı yosun
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN
Meteoroloji, 19 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara Bölgesinde 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İGDAŞ, AKOM ve AFAD kuvvetli lodosa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sarı uyarı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. Turuncu alarm ise hava durumunun tehlikeli olduğuna ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediğine işaret ediyor.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 19°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 11°C, 17°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -2°C, 13°C
Az bulutlu
Az bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Az bulutlu
Az bulutlu
TOKAT 2°C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -6°C, 7°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ERZURUM -6°C, 6°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MALATYA 1°C, 9°C
Az bulutlu
Az bulutlu
VAN -6°C, 6°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİİRT 2°C, 13°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu