Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230119/meteoroloji-20-il-icin-turuncu-ve-sari-alarm-verdi-1065907910.html
Meteoroloji, 20 il için turuncu ve sarı alarm verdi
Meteoroloji, 20 il için turuncu ve sarı alarm verdi
Meteoroloji, 19 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara Bölgesinde 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İGDAŞ, AKOM ve AFAD kuvvetli... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T09:00+0300
2023-01-19T09:00+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064437403_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8c9488ed87dff7c5b725b58122f3e3b1.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Sarı uyarı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. Turuncu alarm ise hava durumunun tehlikeli olduğuna ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediğine işaret ediyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 13°C, 18°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 14°C, 21°CParçalı bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.DENİZLİ 11°C, 17°CParçalı bulutluİZMİR 13°C, 19°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 7°C, 17°CAz bulutluANTALYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluMERSİN 11°C, 17°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -2°C, 13°CAz bulutluKONYA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 0°C, 12°CAz bulutluSİNOP 13°C, 16°CAz bulutluZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 2°C, 15°CAz bulutluSAMSUN 12°C, 19°CAz bulutluTOKAT 2°C, 15°CAz bulutluTRABZON 10°C, 16°CAz bulutluDoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -6°C, 7°CAz bulutluERZURUM -6°C, 6°CAz bulutluMALATYA 1°C, 9°CAz bulutluVAN -6°C, 6°CAz bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP 3°C, 14°CAz bulutluSİİRT 2°C, 13°CAz bulutluŞANLIURFA 4°C, 15°CAz bulutlu
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064437403_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_90f1d2de6c94740ff3ee9d482e510c38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji, 20 il için turuncu ve sarı alarm verdi

09:00 19.01.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLANİstanbul- Lodos- Kırmızı yosun
İstanbul- Lodos- Kırmızı yosun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN
Abone olTelegram
Meteoroloji, 19 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara Bölgesinde 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İGDAŞ, AKOM ve AFAD kuvvetli lodosa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sarı uyarı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. Turuncu alarm ise hava durumunun tehlikeli olduğuna ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediğine işaret ediyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 19°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 11°C, 17°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -2°C, 13°C
Az bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Az bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Az bulutlu
TOKAT 2°C, 15°C
Az bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -6°C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM -6°C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA 1°C, 9°C
Az bulutlu
VAN -6°C, 6°C
Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 2°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала