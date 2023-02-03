https://sputniknews.com.tr/20230203/ahmet-hakan-kuran-yakmak-kadar-olmasa-da-bayagi-bir-islam-karsitligi-var-bu-isin-icinde-1066521612.html

Ahmet Hakan: Kur'an yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde

Ahmet Hakan: Kur'an yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde

Ahmet Hakan, "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikâhlayacağını" söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın, "İslam karşıtı... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T09:49+0300

2023-02-03T09:49+0300

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türkiye

türkiye

islam

ahmet hakan

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikâhlayacağını" söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın, "İslam karşıtı propaganda yaptığını" öne sürdü.Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230120/islam-karsitligiyla-nam-salan-asiri-sagci-siyasetci-yarin-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakacak-1065970504.html

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