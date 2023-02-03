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https://sputniknews.com.tr/20230203/ahmet-hakan-kuran-yakmak-kadar-olmasa-da-bayagi-bir-islam-karsitligi-var-bu-isin-icinde-1066521612.html
Ahmet Hakan: Kur'an yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde
Ahmet Hakan: Kur'an yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde
Ahmet Hakan, "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikâhlayacağını" söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın, "İslam karşıtı... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T09:49+0300
2023-02-03T09:51+0300
türkiye
türkiye
islam
ahmet hakan
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikâhlayacağını" söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın, "İslam karşıtı propaganda yaptığını" öne sürdü.Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230120/islam-karsitligiyla-nam-salan-asiri-sagci-siyasetci-yarin-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakacak-1065970504.html
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türkiye, islam, ahmet hakan
türkiye, islam, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Kur'an yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde

09:49 03.02.2023 (güncellendi: 09:51 03.02.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikâhlayacağını" söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın, "İslam karşıtı propaganda yaptığını" savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikâhlayacağını" söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın, "İslam karşıtı propaganda yaptığını" öne sürdü.
Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Halil Konakçı adlı imam, şimdi de Hz. Meryem’in Hz. Muhammed ile evleneceğini söylüyor vaazında. Sosyal medyaya çıkan merdiven altı vaizler, cennet diye erotik fantezilerini anlatıyorlar da anlatıyorlar. Ben bunların tümüne... İslam karşıtı propaganda diyorum. Kuran yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde."
Rasmus Paludan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
DÜNYA
İslam karşıtlığıyla nam salan aşırı sağcı siyasetçi yarın Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakacak
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