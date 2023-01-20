https://sputniknews.com.tr/20230120/islam-karsitligiyla-nam-salan-asiri-sagci-siyasetci-yarin-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakacak-1065970504.html
İslam karşıtlığıyla nam salan aşırı sağcı siyasetçi yarın Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakacak
İslam karşıtlığıyla nam salan aşırı sağcı siyasetçi yarın Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakacak
Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, provoke edici eylemini yarın İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T13:03+0300
2023-01-20T13:03+0300
2023-01-20T13:24+0300
dünya
danimarka
isveç
stockholm
rasmus paludan
kuran
türkiye
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Şimdiye dek Kur'an-ı Kerim yaktığı eylemleriyle İslam karşıtlığı üzerinden gündeme gelen İsveç asıllı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, şimdi de ülkesinin NATO üyeliği konusunda görüşmeler yaptığı Türkiye'yi hedef almasıyla konuşuluyor.Danimarka'daki Aşırı Parti lideri Paludan, Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde yarın bir Kur'an yakmak istediğini açıkladı.Siyasi kariyerini bu gibi provokatif eylemler üzerine kuran Paludan, bu eylemin 'pek çok yerde eksikliği yaşanan' ifade özgürlüğünü destekleme amacı taşıyacağını dile getirdi.İsveçli Demokrat Parti lideri Jimmie Akesson'un dünkü açıklamasını tekrar ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'İslamcı diktatör' diye anan Paludan, "İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı değilim. Ancak bu üyeliğe başvurabilmek için ifade özgürlüğünün kaldırılmasını talep edemezsiniz" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK mensuplarınca düzenlenen bir gösteride Erdoğan'ı hedef alan bazı eylemler, Ankara'nın tepkisini çekmiş, iki ülke arasındaki ipler gerilmişti.Söz konusu Kur'an yakma eyleminin 'diğer protestolarda olduğu gibi' Kürtleri desteklemek amacı taşımadığını vurgulayan Paludan, İsveç'in NATO başvurusuna karşılık Türkiye'nin PKK mensuplarını İsveç'ten geri istemesinde de bir sakınca görmediğini belirtti. Paludan şöyle devam etti:İsveç'teki PKK yanlılarınca düzenlenen gösteride Erdoğan'ın hedef alınması Türkiye'de ciddi tepkilere yol açmış ve Ankara İsveç'ten sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti. İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye ziyareti de bu olayın ardından iptal edildi.Gösterilerdeki Erdoğan'ı hedef alan eylemler İsveç hükümeti tarafından kınanırken, 'İsveç'in NATO başvurusuna yönelik bir sabotaj' olarak tanımlandı.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin öfkesini anlıyorum, aynı öfke başka bir ülkede İsveç'in önde gelen bir siyasetçisine yöneltilmiş olsaydı aynı öfkeyi duyuyor olurduk" dedi.Ankara ise bu gibi olayların İsveç ile ilişkileri 'daha da fazla gerebileceğini' belirterek, İsveç'i 'terör provokasyonlarını görmezden gelmeye devam etmesi durumunda' NATO'ya üyelik için Türkiye'den destek alamayacağı konusunda uyarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/isvecte-asiri-sagci-siyasetciden-tepki-ceken-talep-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakmak-istiyor-1065861957.html
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danimarka, isveç, stockholm, rasmus paludan, kuran, türkiye
İslam karşıtlığıyla nam salan aşırı sağcı siyasetçi yarın Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakacak
13:03 20.01.2023 (güncellendi: 13:24 20.01.2023) Abone ol
Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, provoke edici eylemini yarın İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istediğini açıkladı. Paludan, söz konusu eyleminin 'Kürtleri destekleme amacı taşımadığını' vurguladı.
Şimdiye dek Kur'an-ı Kerim yaktığı eylemleriyle İslam karşıtlığı üzerinden gündeme gelen İsveç asıllı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, şimdi de ülkesinin NATO üyeliği konusunda görüşmeler yaptığı Türkiye'yi hedef almasıyla konuşuluyor.
Danimarka'daki Aşırı Parti lideri Paludan, Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde yarın bir Kur'an yakmak istediğini açıkladı.
Siyasi kariyerini bu gibi provokatif eylemler üzerine kuran Paludan, bu eylemin 'pek çok yerde eksikliği yaşanan' ifade özgürlüğünü destekleme amacı taşıyacağını dile getirdi.
İsveçli Demokrat Parti lideri Jimmie Akesson'un dünkü açıklamasını tekrar ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'İslamcı diktatör' diye anan Paludan, "İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı değilim. Ancak bu üyeliğe başvurabilmek için ifade özgürlüğünün kaldırılmasını talep edemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK mensuplarınca düzenlenen bir gösteride Erdoğan'ı hedef alan bazı eylemler, Ankara'nın tepkisini çekmiş, iki ülke arasındaki ipler gerilmişti.
Söz konusu Kur'an yakma eyleminin 'diğer protestolarda olduğu gibi' Kürtleri desteklemek amacı taşımadığını vurgulayan Paludan, İsveç'in NATO başvurusuna karşılık Türkiye'nin PKK mensuplarını İsveç'ten geri istemesinde de bir sakınca görmediğini belirtti. Paludan şöyle devam etti:
"İsveç'te ne Kürtleri ne de Türkleri görmek istiyorum. Ancak buradaki mesele bu değil. Ben Erdoğan'ın neyi söyleyip söyleyemeyeceğimizi dikte etmesini istemiyorum."
İsveç'teki PKK yanlılarınca düzenlenen gösteride Erdoğan'ın hedef alınması Türkiye'de ciddi tepkilere yol açmış ve Ankara İsveç'ten sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti. İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye ziyareti de bu olayın ardından iptal edildi.
Gösterilerdeki Erdoğan'ı hedef alan eylemler İsveç hükümeti tarafından kınanırken, 'İsveç'in NATO başvurusuna yönelik bir sabotaj' olarak tanımlandı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin öfkesini anlıyorum, aynı öfke başka bir ülkede İsveç'in önde gelen bir siyasetçisine yöneltilmiş olsaydı aynı öfkeyi duyuyor olurduk" dedi.
Ankara ise bu gibi olayların İsveç ile ilişkileri 'daha da fazla gerebileceğini' belirterek, İsveç'i 'terör provokasyonlarını görmezden gelmeye devam etmesi durumunda' NATO'ya üyelik için Türkiye'den destek alamayacağı konusunda uyarmıştı.