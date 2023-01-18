https://sputniknews.com.tr/20230118/isvecte-asiri-sagci-siyasetciden-tepki-ceken-talep-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakmak-istiyor-1065861957.html

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçiden tepki çeken talep: Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakmak istiyor

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçiden tepki çeken talep: Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakmak istiyor

Daha önce pek çok kez Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan bu kez İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T09:11+0300

2023-01-18T09:11+0300

2023-01-18T09:11+0300

dünya

isveç

aşırı sağ

kuran

türk

kürt

rasmus paludan

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İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini yazdı.Gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan "İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?" sözlerine yer verdi. İsveç hükümetinin, bu talebe ne cevap verdiği ya da vereceği henüz bilinmiyor.'Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın'Öte yandan skandal ifadelerine devam eden Paludan, "Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları İsveç'te istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın" şeklinde yorumlara yer verdi.Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından beri Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220815/irkci-siyasetci-paludan-kuran-i-kerim-yakmaya-devam-ediyor-isvec-hazinesinden-43-milyon-kron-cikti-1059948483.html

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isveç, aşırı sağ, kuran, türk, kürt, rasmus paludan