https://sputniknews.com.tr/20230202/turkiyeden-amerikan-yaptirimlarina-on-hazirlik-rus-ucaklarinin-listesi-istendi-1066481616.html

Türkiye’den Amerikan yaptırımlarına ön hazırlık: Rus uçaklarının listesi istendi

Türkiye’den Amerikan yaptırımlarına ön hazırlık: Rus uçaklarının listesi istendi

ABD yönetiminin Rusya’nın Amerikan yapımı yolcu uçaklarının Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına izin vermemesi için Ankara'ya baskı yaptığı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T11:13+0300

2023-02-02T11:13+0300

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türkiye

türkiye

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abd hazine bakanlığı

rus aeroflot havayolları

havaş

tav havalimanları

turan salcı

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Biden yönetiminin, Rusya ve Belarus'un ABD yapımı yolcu uçaklarının Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına izin vermemesi için Ankara'yı 'sıkıştırdığını' yazmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Türkiye'nin en büyük havalimanı yer hizmetleri sağlayıcılarından Havaş'ın Rus havayolu şirketlerine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Rus RBK gazetesi, Havaş Genel Müdürü Meta Erna’nın ABD'nin yaptırım baskısını artırması sonrası parklarda bulunan Rusya, Belarus, İran merkezli havayolu şirketlerine ve iş insanı Roman Abramoviç'e ait ithal uçaklara bakım hizmeti sunulmasının teşkil ettiği riskler konusunda ilgili taraflara geçtiğimiz gün bir mektup gönderdiğini yazdığını öne sürdü. Mektupta hizmetlerin askıya alınabileceği ifade edildi.Mektubun gönderildiği listede Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un yanı sıra AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, Pobeda, Rossii, S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind ve Yamal, Belarus merkezli Belavia ve İran'ın Iran Air ve Mahan Airlines şirketlerinin bulunduğu belirtildi.Ön hazırlık için liste istendiKonuyla ilgili Sputnik’in ulaştığı güvenilir kaynaklar, mektubu doğrulayarak ayrıntılarını aktardı.Havaş’ın olası Amerikan yaptırımlarına karşı bir ön hazırlık yaptığını belirten kaynaklar, bu kapsamda bahsi geçen havayolu şirketlerinden yüzde 25’ten fazla Amerikan üretimi uçakların listesinin istendiğini ifade etti.Kaynaklar buradaki amacın Amerikan yaptırımlarının uygulanması durumunda Havaş’ın hangi uçaklara hizmet verip veremeyeceğinin belirlenmesi olduğunu bildirdi.Öte yandan şu an için Havaş’ın bu uçaklara hizmet durdurma kararı almadığı da belirtildi.Kaynaklar, bu sürecin ilgili devlet kurumları ile koordine edildiğini de ifade etti.Rusların yoğun olarak kullandığı havalimanlarına hizmet veriyorTAV Havalimanları’na ait Havaş, İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı gibi Rus uçaklarının yoğun olarak ziyaret ettiği havalimanlarının yer hizmetlerini sağlıyor.ABD’den kritik ziyaretÖte yandan ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson bugün Türkiye'yi ziyaret ediyor. Nelson’un Ankara ve İstanbul'da "yaptırımlar ve ihracat kontrolleriyle ilgili" görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. Bu ziyarette, ABD’nin Rusya’ya yaptırımlar konusunda Ankara’ya baskısını artıracağı ifade ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230127/abdden-turkiyeye-rusyaya-yaptirim-baskisi-artiyor-1066254639.html

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türkiye, rusya, uçak, abd, abd hazine bakanlığı, rus aeroflot havayolları, havaş, tav havalimanları, turan salcı