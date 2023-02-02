https://sputniknews.com.tr/20230202/fransiz-siyasetci-philippot-bati-rusyadaki-durumla-ilgili-gercekleri-soylemek-zorla-kaldi-1066511164.html

Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı

Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı

Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Batı medyasının Rus ekonomisinin... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T23:29+0300

2023-02-02T23:29+0300

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ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

yaptırım

florian philippot

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Fransız politikacı Florian Philippot, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Haber kanalları bile 'Rus ekonomik mucizesinden' bahsetmek zorunda kalıyor. Rusya’ya karşı aptalca ve çılgınca yaptırımlara devam etmek, Fransa’yı kasten yok etmek demek! Kuşkusuz Batı’nın asıl amacı da bu” ifadesini kullandı.Paylaşımına La Chaîne Info televizyonunun ekran görüntüsünü ekleyen siyesetçi, altına da, “Rus ekonomik mucizesi nasıl açıklanır?” diye yazdı.Philippot, Ukrayna’ya mali destek ve silah yardımı konularında defalarca Batılı ülkeleri eleştirerek bunların çatışmanın uzamasına yol açtığını dile getirmişti.Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunan muhalif lider, Avrupa Birliği’nin enerji alanındaki kararları için 'çılgın', yaptırımlar için de 'aptalca' nitelendirmesinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230201/abdnin-ukraynaya-yeni-askeri-yardiminin-ilk-kez-daha-uzun-menzilli-fuzeler-icermesi-bekleniyor-1066438045.html

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