Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/fransiz-siyasetci-philippot-bati-rusyadaki-durumla-ilgili-gercekleri-soylemek-zorla-kaldi-1066511164.html
Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı
Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Batı medyasının Rus ekonomisinin... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:29+0300
2023-02-02T23:40+0300
ukrayna krizi
fransa
rusya
ukrayna
yaptırım
florian philippot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102700/16/1027001621_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_d4c340ea22c70d603a359a353c62721e.jpg
Fransız politikacı Florian Philippot, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Haber kanalları bile 'Rus ekonomik mucizesinden' bahsetmek zorunda kalıyor. Rusya’ya karşı aptalca ve çılgınca yaptırımlara devam etmek, Fransa’yı kasten yok etmek demek! Kuşkusuz Batı’nın asıl amacı da bu” ifadesini kullandı.Paylaşımına La Chaîne Info televizyonunun ekran görüntüsünü ekleyen siyesetçi, altına da, “Rus ekonomik mucizesi nasıl açıklanır?” diye yazdı.Philippot, Ukrayna’ya mali destek ve silah yardımı konularında defalarca Batılı ülkeleri eleştirerek bunların çatışmanın uzamasına yol açtığını dile getirmişti.Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunan muhalif lider, Avrupa Birliği’nin enerji alanındaki kararları için 'çılgın', yaptırımlar için de 'aptalca' nitelendirmesinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230201/abdnin-ukraynaya-yeni-askeri-yardiminin-ilk-kez-daha-uzun-menzilli-fuzeler-icermesi-bekleniyor-1066438045.html
fransa
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102700/16/1027001621_364:0:2637:1705_1920x0_80_0_0_57ba8cacb9e3bfd6f38dbbf1998d78ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, rusya, ukrayna, yaptırım, florian philippot
fransa, rusya, ukrayna, yaptırım, florian philippot

Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı

23:29 02.02.2023 (güncellendi: 23:40 02.02.2023)
© AFP 2023 / Alexander NEMENOVRusya / Rus ekonomisi
Rusya / Rus ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / Alexander NEMENOV
Abone olTelegram
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Batı medyasının Rus ekonomisinin dayanıklılığını ve Batı yaptırımlarının acizliğini kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.
Fransız politikacı Florian Philippot, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Haber kanalları bile 'Rus ekonomik mucizesinden' bahsetmek zorunda kalıyor. Rusya’ya karşı aptalca ve çılgınca yaptırımlara devam etmek, Fransa’yı kasten yok etmek demek! Kuşkusuz Batı’nın asıl amacı da bu” ifadesini kullandı.
Paylaşımına La Chaîne Info televizyonunun ekran görüntüsünü ekleyen siyesetçi, altına da, “Rus ekonomik mucizesi nasıl açıklanır?” diye yazdı.
Philippot, Ukrayna’ya mali destek ve silah yardımı konularında defalarca Batılı ülkeleri eleştirerek bunların çatışmanın uzamasına yol açtığını dile getirmişti.
Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunan muhalif lider, Avrupa Birliği’nin enerji alanındaki kararları için 'çılgın', yaptırımlar için de 'aptalca' nitelendirmesinde bulunmuştu.
SAAB ile Boeing'in 150 km menzilli Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) isimli sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
Ukrayna krizi
ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardımının ilk kez daha uzun menzilli füzeler içermesi bekleniyor
Dün, 12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала