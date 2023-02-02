https://sputniknews.com.tr/20230202/fransiz-siyasetci-philippot-bati-rusyadaki-durumla-ilgili-gercekleri-soylemek-zorla-kaldi-1066511164.html
Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı
Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Batı medyasının Rus ekonomisinin... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:29+0300
2023-02-02T23:29+0300
2023-02-02T23:40+0300
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ukrayna
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florian philippot
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Fransız politikacı Florian Philippot, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Haber kanalları bile 'Rus ekonomik mucizesinden' bahsetmek zorunda kalıyor. Rusya’ya karşı aptalca ve çılgınca yaptırımlara devam etmek, Fransa’yı kasten yok etmek demek! Kuşkusuz Batı’nın asıl amacı da bu” ifadesini kullandı.Paylaşımına La Chaîne Info televizyonunun ekran görüntüsünü ekleyen siyesetçi, altına da, “Rus ekonomik mucizesi nasıl açıklanır?” diye yazdı.Philippot, Ukrayna’ya mali destek ve silah yardımı konularında defalarca Batılı ülkeleri eleştirerek bunların çatışmanın uzamasına yol açtığını dile getirmişti.Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunan muhalif lider, Avrupa Birliği’nin enerji alanındaki kararları için 'çılgın', yaptırımlar için de 'aptalca' nitelendirmesinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230201/abdnin-ukraynaya-yeni-askeri-yardiminin-ilk-kez-daha-uzun-menzilli-fuzeler-icermesi-bekleniyor-1066438045.html
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fransa, rusya, ukrayna, yaptırım, florian philippot
fransa, rusya, ukrayna, yaptırım, florian philippot
Fransız siyasetçi Philippot: Batı, Rusya’daki durumla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kaldı
23:29 02.02.2023 (güncellendi: 23:40 02.02.2023) Abone ol
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Batı medyasının Rus ekonomisinin dayanıklılığını ve Batı yaptırımlarının acizliğini kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.
Fransız politikacı Florian Philippot
, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, “Haber kanalları bile 'Rus ekonomik mucizesinden' bahsetmek zorunda kalıyor. Rusya’ya karşı aptalca ve çılgınca yaptırımlara devam etmek, Fransa’yı kasten yok etmek demek! Kuşkusuz Batı’nın asıl amacı da bu”
ifadesini kullandı.
Paylaşımına La Chaîne Info televizyonunun ekran görüntüsünü ekleyen siyesetçi, altına da, “Rus ekonomik mucizesi nasıl açıklanır?” diye yazdı.
Philippot, Ukrayna’ya mali destek ve silah yardımı konularında defalarca Batılı ülkeleri eleştirerek bunların çatışmanın uzamasına yol açtığını dile getirmişti.
Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunan muhalif lider, Avrupa Birliği’nin enerji alanındaki kararları için 'çılgın', yaptırımlar için de 'aptalca' nitelendirmesinde bulunmuştu.