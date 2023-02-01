https://sputniknews.com.tr/20230201/svr-direktoru-nariskin-bati-kieve-sagladigi-saldiri-silahlarinin-cesit-yelpazesini-genisletiyor-1066432770.html

SVR Direktörü Narışkin: Batı, Kiev’e sağladığı saldırı silahlarının çeşit yelpazesini genişletiyor

SVR Direktörü Narışkin: Batı, Kiev’e sağladığı saldırı silahlarının çeşit yelpazesini genişletiyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, NATO’nun Rusya için stratejik yenilgi hayali kurarak Ukrayna’daki çatışmada çıtayı yükselttiğini ama... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T09:04+0300

2023-02-01T09:04+0300

2023-02-01T09:29+0300

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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik'e verdiği demeçte “NATO, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma hayalini koruduğu için çıtayı yükseltiyor. Ama bu olmayacak” ifadelerini kullandı.Narışkin, “Kukla Kiev rejimine, saldırı silahları da dahil sağlanan askeri teçhizatın hacim ve yelpazesinin genişlemesi elbette dikkatimizi çekmiştir. Mantıklarının açıklaması şu ki, ABD ve müttefikleri son Ukraynalıya kadar Rusya’yla savaş yürütme konusunda kararlı” dedi.Almanya hükümeti, NATO’daki müttefiklerin baskısının ardından, Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını sağlayacağını ve Alman yapımı tanklara sahip diğer ülkelere de bunu yapmasına izin vereceğini açıklamıştı. Almanya ilk aşamada, ordusunun stoklarında bulunan 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir alayı Ukrayna’ya gönderme niyetinde. ABD de Ukrayna’ya 31 adet modernize edilen Abrams tanklarını göndereceğini duyurmuştu. Beyaz Saray, sevkiyatın aylar alacağını belirtmişti.Batı medyası, ABD idaresindeki bazı kişilerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının sağlanması fikrini ilerlettiğini bildirmişti. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin Ukrayna ordusuna F-16 sağlanıp sağlanmayacağı sorusuna “Hayır” yanıtını vermişti.Ardından Politico dergisi, adını açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin henüz Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını gönderme konusunu incelemediğini ama Biden’in bu ifadesinin değişmez kural olarak görülmemesi gerektiğini yazmıştı.Rusya, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili NATO’ya nota vermişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-disisleri-yardimin-ilk-dalgasinda-ukrayna-120-ila-140-adet-bati-menseli-modern-tank-alacak-1066407469.html

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