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Sosyal medyada Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal arasında tartışma: 'Şeref yoksunu...'
Sosyal medyada Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal arasında tartışma: 'Şeref yoksunu...'
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan birbirine girdi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T00:52+0300
2023-02-01T01:01+0300
dp
demokrat parti (dp)
zafer partisi
ümit özdağ
tartışma
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt geldi.Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti:'Erdoğan ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin'Cumhuriyet'in aktardığına göre, tartışmaya dahil olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Özdağ için "DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursi'nin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ, Gültekin Uysal adamlığının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan'a ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakı'na serçelik yapıyorsun. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.Enginyurt, ardından Özdağ'ı etiketleyerek "Süleyman Soylu sana 'Hayvandan daha aşağı' dediğinde, Soylu'yu kınamıştım. Fakat görüyorum ki, sen her türlü hakareti hakediyorsun. Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakı'na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Özdağ'dan yanıtUysal'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweet'i okuyun" ifadelerine yer verdi.
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dp, demokrat parti (dp), zafer partisi, ümit özdağ, tartışma, twitter
dp, demokrat parti (dp), zafer partisi, ümit özdağ, tartışma, twitter

Sosyal medyada Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal arasında tartışma: 'Şeref yoksunu...'

00:52 01.02.2023 (güncellendi: 01:01 01.02.2023)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan birbirine girdi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da tartışmaya dahil olarak, Özdağ için "Erdoğan'a ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakı'na serçelik yapıyorsun" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt geldi.
Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti:
"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."

'Erdoğan ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin'

Cumhuriyet'in aktardığına göre, tartışmaya dahil olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Özdağ için "DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursi'nin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ, Gültekin Uysal adamlığının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan'a ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakı'na serçelik yapıyorsun. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.
Enginyurt, ardından Özdağ'ı etiketleyerek "Süleyman Soylu sana 'Hayvandan daha aşağı' dediğinde, Soylu'yu kınamıştım. Fakat görüyorum ki, sen her türlü hakareti hakediyorsun. Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakı'na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Özdağ'dan yanıt

Uysal'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweet'i okuyun" ifadelerine yer verdi.
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