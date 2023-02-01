https://sputniknews.com.tr/20230201/sosyal-medyada-umit-ozdag-ile-gultekin-uysal-arasinda-tartisma-seref-yoksunu-1066421530.html

Sosyal medyada Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal arasında tartışma: 'Şeref yoksunu...'

Sosyal medyada Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal arasında tartışma: 'Şeref yoksunu...'

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan birbirine girdi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T00:52+0300

2023-02-01T00:52+0300

2023-02-01T01:01+0300

dp

demokrat parti (dp)

zafer partisi

ümit özdağ

tartışma

twitter

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0f/1059963616_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d0380e4300f01aafa19b0e3942b451d5.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt geldi.Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti:'Erdoğan ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin'Cumhuriyet'in aktardığına göre, tartışmaya dahil olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Özdağ için "DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursi'nin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ, Gültekin Uysal adamlığının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan'a ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakı'na serçelik yapıyorsun. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.Enginyurt, ardından Özdağ'ı etiketleyerek "Süleyman Soylu sana 'Hayvandan daha aşağı' dediğinde, Soylu'yu kınamıştım. Fakat görüyorum ki, sen her türlü hakareti hakediyorsun. Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakı'na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Özdağ'dan yanıtUysal'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweet'i okuyun" ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dp, demokrat parti (dp), zafer partisi, ümit özdağ, tartışma, twitter