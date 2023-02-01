Sosyal medyada Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal arasında tartışma: 'Şeref yoksunu...'
00:52 01.02.2023 (güncellendi: 01:01 01.02.2023)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
© AA
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan birbirine girdi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da tartışmaya dahil olarak, Özdağ için "Erdoğan'a ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakı'na serçelik yapıyorsun" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt geldi.
Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti:
"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."
'Erdoğan ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin'
Cumhuriyet'in aktardığına göre, tartışmaya dahil olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Özdağ için "DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursi'nin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ, Gültekin Uysal adamlığının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan'a ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakı'na serçelik yapıyorsun. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.
Süleyman Soylu sana "Hayvandan daha aşağı" dediğinde, Soyluyu kınamıştım.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 31, 2023
Fakat görüyorum ki sen her türlü hakareti hakediyorsun @umitozdag
Gültekin Uysal'la derdin nedir?
Millet İttifakına düşmanlığın niye?
Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir.
Enginyurt, ardından Özdağ'ı etiketleyerek "Süleyman Soylu sana 'Hayvandan daha aşağı' dediğinde, Soylu'yu kınamıştım. Fakat görüyorum ki, sen her türlü hakareti hakediyorsun. Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakı'na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Özdağ'dan yanıt
Uysal'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweet'i okuyun" ifadelerine yer verdi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun https://t.co/v4V3E7quot— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 31, 2023