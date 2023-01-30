https://sputniknews.com.tr/20230130/umit-ozdag-zafer-partisi-iktidarinda-sigara-ve-ickiye-indirim-yapacagiz-1066359531.html
Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız
Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız
Ümit Özdağ “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:38+0300
2023-01-30T16:38+0300
2023-01-30T16:41+0300
ümit özdağ
zafer partisi
sigara
içki
ekonomi
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/14/1043621764_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_37b5d162f86d7f95ac33e3b6fca81381.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, esnaf ziyareti sırasında, bir tekel büfesine girip 'indirim' açıklaması yaptı.Oda TV'nin aktardığına göre Özdağ, “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için uyuşturucu alıyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/alkole-gelen-zammin-ardindan-bazi-restoranlar-yemek-soyleme-zorunlulugu-getirdi-1065857320.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/14/1043621764_128:0:877:562_1920x0_80_0_0_f9282a36e7b4fbcc335c70272bd50326.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ümit özdağ, zafer partisi, sigara, içki, indirim
ümit özdağ, zafer partisi, sigara, içki, indirim
Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız
16:38 30.01.2023 (güncellendi: 16:41 30.01.2023) Abone ol
Ümit Özdağ “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için uyuşturucu alıyorlar” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, esnaf ziyareti sırasında, bir tekel büfesine girip 'indirim' açıklaması yaptı.
Oda TV'nin aktardığına göre Özdağ, “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için uyuşturucu alıyorlar” ifadelerini kullandı.