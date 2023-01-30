https://sputniknews.com.tr/20230130/umit-ozdag-zafer-partisi-iktidarinda-sigara-ve-ickiye-indirim-yapacagiz-1066359531.html

Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız

Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız

Ümit Özdağ “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T16:38+0300

2023-01-30T16:38+0300

2023-01-30T16:41+0300

ümit özdağ

zafer partisi

sigara

içki

ekonomi

indirim

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, esnaf ziyareti sırasında, bir tekel büfesine girip 'indirim' açıklaması yaptı.Oda TV'nin aktardığına göre Özdağ, “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için uyuşturucu alıyorlar” ifadelerini kullandı.

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ümit özdağ, zafer partisi, sigara, içki, indirim