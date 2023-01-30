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Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız
Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız
Ümit Özdağ “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:38+0300
2023-01-30T16:41+0300
ümit özdağ
zafer partisi
sigara
içki
ekonomi
indirim
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, esnaf ziyareti sırasında, bir tekel büfesine girip 'indirim' açıklaması yaptı.Oda TV'nin aktardığına göre Özdağ, “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için uyuşturucu alıyorlar” ifadelerini kullandı.
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ümit özdağ, zafer partisi, sigara, içki, indirim
ümit özdağ, zafer partisi, sigara, içki, indirim

Ümit Özdağ: Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız

16:38 30.01.2023 (güncellendi: 16:41 30.01.2023)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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Ümit Özdağ “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için uyuşturucu alıyorlar” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, esnaf ziyareti sırasında, bir tekel büfesine girip 'indirim' açıklaması yaptı.
Oda TV'nin aktardığına göre Özdağ, “Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız. Çünkü içki o kadar pahalandı ki içkiye para yetiştiremeyenler daha ucuz olduğu için uyuşturucu alıyorlar” ifadelerini kullandı.
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