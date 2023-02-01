https://sputniknews.com.tr/20230201/galatasaray-van-aanholtu-psvye-kiraladi-1066423401.html

Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

Galatasaray, Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'un PSV Eindhoven takımına kiralandığını duyurdu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T02:27+0300

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spor

galatasaray

spor toto süper lig

psv eindhoven

patrick van aanholt

transfer

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Galatasaray, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un Hollanda kulübü PSV Eindhoven'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.Konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:32 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla bu sezon 10'u Süper Lig, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maça çıktı.

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galatasaray, spor toto süper lig, psv eindhoven, patrick van aanholt, transfer