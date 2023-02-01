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Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı
Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı
Galatasaray, Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'un PSV Eindhoven takımına kiralandığını duyurdu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T02:27+0300
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spor
galatasaray
spor toto süper lig
psv eindhoven
patrick van aanholt
transfer
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Galatasaray, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un Hollanda kulübü PSV Eindhoven'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.Konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:32 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla bu sezon 10'u Süper Lig, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maça çıktı.
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galatasaray, spor toto süper lig, psv eindhoven, patrick van aanholt, transfer
galatasaray, spor toto süper lig, psv eindhoven, patrick van aanholt, transfer

Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

02:27 01.02.2023
© AAPatrick van Aanholt
Patrick van Aanholt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Galatasaray, Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'un PSV Eindhoven takımına kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un Hollanda kulübü PSV Eindhoven'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
32 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla bu sezon 10'u Süper Lig, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maça çıktı.
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