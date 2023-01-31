https://sputniknews.com.tr/20230131/fenerbahce-emre-demiri-kadrosuna-katti-1066415437.html

Fenerbahçe, Emre Demir'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Emre Demir'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, Katalan ekibi Barcelona'nın futbolcusu Emre Demir'i transfer ettiğini duyurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T22:15+0300

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spor

fenerbahçe

spor toto süper lig

transfer

emre demir

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4,5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa'ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Emre Demir ise şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230131/fenerbahce-oosterwoldeyi-45-yilligina-kadrosuna-katti-1066377212.html

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fenerbahçe, spor toto süper lig, transfer, emre demir