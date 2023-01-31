https://sputniknews.com.tr/20230131/fenerbahce-oosterwoldeyi-45-yilligina-kadrosuna-katti-1066377212.html

Fenerbahçe, Oosterwolde'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Oosterwolde'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Parma'da forma giyen Oosterwolde'yi 4.5 yıllığına kadrosuna dahil etti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T04:30+0300

2023-01-31T04:30+0300

2023-01-31T04:30+0300

spor

fenerbahçe

jorge jesus

jayden oosterwolde

transfer

süper lig

spor toto süper lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066377312_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_4644aec31dc8c4ceb3eff8f0f528344b.jpg

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Holladalı sol bek Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Büyük bir aileye geldim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan, sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Oosterwolde'yi uzun ve zorlu bir sürecin ardından transfer ettiklerine vurgu yaparak, "Çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının ve futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik direktörümüz bize takıma dahil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık" diye görüş belirtti.Jayden Oosterwolde'nin yaş ve tecrübe olarak sarı-lacivertli takıma çok uygun bir isim olduğunu belirten Baki, "Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi bir futbolcu ve karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanı'mız bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230130/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-1066362321.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, jorge jesus, jayden oosterwolde, transfer, süper lig, spor toto süper lig