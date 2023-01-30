https://sputniknews.com.tr/20230130/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-1066362321.html

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini duyurdu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T17:10+0300

2023-01-30T17:10+0300

2023-01-30T17:11+0300

spor

spor toto süper lig

transfer

fenerbahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058752489_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c3a2ba2b05ea3c1217428d001029f405.jpg

Fenerbahçe yeni transferi Jayden Oosterwolde'i sosyal medya hesabından açıkladı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Oosterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.Surinam asıllı oyuncu, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçirdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 17 maça çıktı ve 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro'dur.

https://sputniknews.com.tr/20230129/galatasaray-milli-futbolcu-kaan-ayhanin-transferi-icin-gorusmelere-basladi-1066312991.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spor toto süper lig, transfer, fenerbahçe