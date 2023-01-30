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Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini duyurdu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T17:10+0300
2023-01-30T17:11+0300
spor
spor toto süper lig
transfer
fenerbahçe
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Fenerbahçe yeni transferi Jayden Oosterwolde'i sosyal medya hesabından açıkladı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Oosterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.Surinam asıllı oyuncu, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçirdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 17 maça çıktı ve 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro'dur.
https://sputniknews.com.tr/20230129/galatasaray-milli-futbolcu-kaan-ayhanin-transferi-icin-gorusmelere-basladi-1066312991.html
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spor toto süper lig, transfer, fenerbahçe
spor toto süper lig, transfer, fenerbahçe

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

17:10 30.01.2023 (güncellendi: 17:11 30.01.2023)
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© DHA
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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini duyurdu.
Fenerbahçe yeni transferi Jayden Oosterwolde'i sosyal medya hesabından açıkladı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Oosterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.
Surinam asıllı oyuncu, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçirdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 17 maça çıktı ve 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro'dur.
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