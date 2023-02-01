https://sputniknews.com.tr/20230201/galatasaray-kulup-tarihinin-en-uzun-galibiyet-serisi-rekorunu-kirdi-1066465706.html

Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı

Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı

Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor maçıyla bu sezonki galibiyet serisini 14’e çıkardı ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T23:09+0300

2023-02-01T23:09+0300

2023-02-02T00:05+0300

spor

galatasaray

galibiyet

rekor

spor toto süper lig

ümraniyespor

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki galibiyet serisini de 14'e çıkardı.Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de 11, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaptı.Sarı-kırmızılılar bundan önce 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde Teknik Direktör Mustafa Denizli takımın başındaydı.Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına yenilmediGalatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.Ümraniyespor'u 3-2 ve 1-0, Fenerbahçe’yi 3-0, Beşiktaş’ı 2-1, Başakşehir’i 7-0, Fatih Karagümrük’ü 2-0, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İstanbulspor’u da 2-1’lik skorla yendi.Mauro Icardi gol sayısını 8’e çıkardıMücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa düzgün bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ümraniyespor'a attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı.

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galatasaray, galibiyet, rekor, spor toto süper lig, ümraniyespor