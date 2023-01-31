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Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı
Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı
Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T05:15+0300
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spor
galatasaray
kaan ayhan
transfer
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spor toto süper lig
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Galatasaray yönetiminden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki milli stoper Kaan Ayhan'ın kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı takımın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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galatasaray, kaan ayhan, transfer, süper lig, spor toto süper lig
galatasaray, kaan ayhan, transfer, süper lig, spor toto süper lig

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı

05:15 31.01.2023
© Fotoğraf : Twitter / Galatasaray SKGalatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Fotoğraf : Twitter / Galatasaray SK
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Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray yönetiminden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki milli stoper Kaan Ayhan'ın kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir."
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