https://sputniknews.com.tr/20230201/eski-nato-komutani-stavridis-umarim-turkiye-ile-isvec-finlandiya-arasinda-tercih-zorunda-kalmayiz-1066446102.html

Eski NATO komutanı Stavridis: Umarım Türkiye ile İsveç-Finlandiya arasında tercih zorunda kalmayız

Eski NATO komutanı Stavridis: Umarım Türkiye ile İsveç-Finlandiya arasında tercih zorunda kalmayız

Biden yönetiminin ABD ile AB'nin Rusya yaptırımlarına uyması için Türkiye'ye baskıyı artırmaya başladığı ve Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söyleminin yeniden... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T14:46+0300

2023-02-01T14:46+0300

2023-02-01T14:50+0300

ukrayna krizi

james stavridis

nato

türkiye

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NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2009-13 arasında başında bulunan emekli ABD'li amiral James Stavridis, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, tank meselesinin çözülmesiyle birlikte Batı cephesinde Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleme konusunda önemli bir görüş ayrılığı olmadığını söyledi.Baba tarafından Anadolu'dan ABD'ye göçmüş Rum bir aileden gelen Stavridis, "Gördüğüm tek engel, İsveç ve Finlandiya'nın İttifak'a resmen katılmasına izin verme konusunda ayak sürümeye devam eden Türkiye'den geliyor" diyerek ekledi:"Umarım İttifak'ın esasen Türkiye ile İsveç-Finlandiya arasında tercih yapmaya zorlandığı bir noktaya gelmeyiz."Kathimerini'nin "Türkiye, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımını engellemeye devam ediyor ve Batı yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkisini sınırlamada kritik öneme sahip. Bloomberg'deki son köşe yazınızda Türkiye'nin NATO'dan ayrılma ihtimalini ele alırken bunun bir hata olacağını söylemiştiniz. Ancak İttifak'ın Türkiye'yi üye tutmasının yararlarının hâlâ engellemeleri ve özerk dış politikasının maliyetine ağır bastığından emin misiniz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilirse daha fazla işbirliği yapabilir mi?" sorusuna, emekli ABD'li komutandan şu yanıt geldi:"İttifak'ın esasen Türkiye ile İsveç-Finlandiya arasında bir tercih yapmak zorunda kalacağı noktaya gelmeyeceğimizi umuyorum. Henüz o noktada değiliz ve bahar seçimleriyle Türkiye'deki siyasi sezonun tamamlanmasını beklemeliyiz. Ancak bu konuda 29 üye ülkenin sabrı sonsuz değil ve İttifak'ın geri kalanında İsveçlilerle Finlileri içeri almak için muazzam destek var. Şimdi ortalığın yatışmasına izin vermek, Türkiye seçimlerinden ne çıkacağını görmek ve sonra nasıl ilerleyeceğimizi değerlendirmek için iyi bir zaman."ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in 'Rus güçlerini bu yıl Ukrayna topraklarından çıkarmanın çok zor olacağına' dair görüşünü paylaştığını belirten Stavridis, Ukrayna'ya tank tedarikinin ardından 'sıranın F-16'lar dahil savaş uçaklarının gönderilmesine geldiğini' savundu.ABD'nin en önemli şirketleri ve düşünce kuruluşlarında üst düzey görevlerde bulunan emekli amiral, "Bizim Batı'daki işimiz, kaçınılmaz müzakere zamanı -umarım bu yıl içinde- geldiğinde, Ukraynalılara mümkün olan en iyi konumda olmaları için ihtiyaç duydukları şeyi vermeye devam etmek" dedi.

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james stavridis, nato, türkiye