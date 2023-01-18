https://sputniknews.com.tr/20230118/bolton-bati-erdogani-durduracaksa-secime-cokmesini-onlemek-icin-natodan-atmakla-tehdit-etmeli-1065869656.html

Bolton: 'Batı, Erdoğan'ı durduracaksa, seçime çökmesini önlemek için NATO'dan atmakla tehdit etmeli'

Bolton: 'Batı, Erdoğan'ı durduracaksa, seçime çökmesini önlemek için NATO'dan atmakla tehdit etmeli'

ABD'de ıskartaya çıkmış gözüken neocon Bolton, WSJ'de yayımladığı makalede, "Batı, Türkiye'de muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eşit fırsata sahip... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T13:50+0300

2023-01-18T13:50+0300

2023-01-18T14:29+0300

dünya

john bolton

recep tayyip erdoğan

türkiye

nato

seçimler

genel seçimler

cumhurbaşkanlığı seçimi

muhalefet

altılı masa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103973/73/1039737387_0:298:2867:1911_1920x0_80_0_0_7822b29bbccce13a32cc7bf5c5e4ae66.jpg

ABD'li neoconların en tanınmışlarından biri olarak Cumhuriyetçi yönetimlerin dış politikasını şekillendiren, George W. Bush yönetiminin 2005-2006'daki BM Temsilcisi, Donald Trump yönetiminin 2018-19'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan makalesinde Türkiye'ye odaklandı. 'NATO üyeliğini sona erdirmek için yeterli sebep var'NATO'nun kuruluş tüzüğünde bir üyenin ihraç edilmesi veya askıya alınmasına ilişkin madde bulunmamasına karşın, Bolton, "Türkiye'nin Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alması, kavgacı saldırganlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan seçimlere karışma girişimi, NATO üyeliğini sona erdirmek için yeterli sebepler" iddiasında bulundu. 'Sorunu aşmak için Türkiye'yi kovmanın başka yöntemleri olduğunu' da öne süren Bolton, anlaşmaların yapıldığı koşullarda köklü değişim olması durumunda uygulanmamasına imkan veren uluslararası hukuk ilkesi 'rebus sic statibus'u andı. Dolayısıyla 'NATO'nun yönetim organı Kuzey Atlantik Konseyi'nin Türkiye'nin Rus sistemini satın almasıyla baltalanan kurumsal güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alma yetkisine sahip olduğunu' savundu. 'Müttefik gibi davranmıyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanlıların dostları olduğuna inandığı ABD Başkanı Joe Biden'dan ABD Kongresi'nin Türkiye'ye satış izni vermesini sağlamasını istediği F-16 savaş uçaklarının bir çatışmada Yunanistan'a karşı kullanılabileceğini yazan Bolton, şöyle devam etti:“Erdoğan'ın performansı sürekli olarak bölücü ve tehlikeli oldu. Türkiye'nin Osmanlı sonrası laik anayasasının kilit unsurlarını alt üst etmekten finansal sistemini ve ekonomik istikrarını defalarca tehlikeye atmaya kadar, onun kavgacı bölgesel politikaları da benzer şekilde tehlikeliydi. Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün bir üyesi ama müttefik gibi davranmıyor."'Seçimlere müdahalesi, NATO'ya ait olmadığının bir başka kanıtı olur''Bölgede yeni bir Osmanlı İmparatorluğu nüfuzu peşinde koşan ama popülaritesi rekor enflasyon ve otoriter yönetimiyle azalan Erdoğan'ın baharda düzenlenecek seçimleri kazanması gibi ciddi bir risk olduğu' manzarası çizen Bolton, "Türkiye'yi yeniden 'Avrupa'nın hasta adamı' yapan Erdoğan'ın hükümeti aracılığıyla muhalifleri kovuşturarak ve bağımsız medyayı daha da kapatarak seçimlere müdahale etmesi, Türkiye'nin NATO'ya ait olmadığının bir başka kanıtı olur" iddiasında bulunarak ekledi:"Yine de, eğer Batı, Türkiye'de muhalefetin yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eşit ve adil fırsata sahip olmasını sağlamak için cesur adımlar atarsa, Erdoğan'ın durdurulması şansı var. Bunun için ittifakın Ankara'nın üyeliğini topun ağzına koyması gerekiyor.""Şimdi üyelikten atmayı değerlendirmeye almak, ittifakın üyeliğinin artılarını ve eksilerini tartışmasına ve -hem Türk seçmenlere hem de NATO üyelerine- yaklaşan seçimlerin yüksek risklerini vurgulamasına olanak tanıyacak."'Batı'nın seçimlerin uluslararası düzeyde izlenmesi konusunda ısrar etmesi ve NATO'nun Türkiye'nin özgür ve adil seçimler düzenlememesinin, NATO üyeliğini iptal edip etmeme kararının nihai tetikleyicisi olacağını açıkça belirtmesi gerektiğini' savunan Bolton, kendisini kovan eski patronuna da eleştiriler yöneltti.'Trump'ın tavır alıp Erdoğan'a yaptırım uygulaması gerekirken, onun diktatörvari tarzına hayranlığını kamuoyu önünde abartılı şekilde sergilediğini' dile getiren Bolton, Türkiye'nin ortağı olduğu F-35'leri ABD'den teslim almaktan Rus S-400'leri satın aldıktan sonra men edildiğini, ama bunun uygulanmasının Trump'ın Kasım 2020 seçimlerini kaybetmesinden sonraya kaldığını söyleyerek "Trump'ın yaptırımları onaylamadaki gecikmesi, karışık sinyaller göndererek Erdoğan'ın uzlaşmazlığını daha da cesaretlendirdi" dedi.Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde asker konuşlandırması ve 'terörist' olarak tanımladığı ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonlarına, Türkiye'deki milyonlarca göçmeni kapıları açarak Avrupa'nın üzerine salma tehditlerine, Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını sağlayamaması halinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama tehdidine de değinen Bolton, şöyle devam etti:“Türk ve dış gözlemciler, sürecin özgür ve adil olması ve muhalefetin etkili kampanya yürütmeye yetecek kadar birlik içinde kalması durumunda, Erdoğan'ın seçimi kaybedeceği konusunda hemfikir. Eğer NATO üyelikten atma tehdidiyle uluslararası dikkatleri onun çabalarına çekerse, Erdoğan'ın seçim sürecine çökmesi zorlaşır.""Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini çalmayı başarırsa, NATO onun ittifaka ve üyelerine verdiği zararı artık görmezden gelemez.""Türkiye'nin üyelikten atılmasını veya üyeliğinin askıya alınmasını ciddi olarak değerlendirmek, elbette önemli ve tehlikeli bir meseledir. Ancak ittifak, Erdoğan'ın zehirli davranışlarına karşı koymazsa işler daha da kötüye gidecek.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

john bolton, recep tayyip erdoğan, türkiye, nato, seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi, muhalefet, altılı masa