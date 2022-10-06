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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/bolton-abdnin-uzun-vadeli-hedefleri-ancak-rusyada-rejim-degisikligiyle-gerceklesebilir-1062013514.html
Bolton: ABD'nin uzun vadeli hedefleri ancak Rusya'da rejim değişikliğiyle gerçekleşebilir
Bolton: ABD'nin uzun vadeli hedefleri ancak Rusya'da rejim değişikliğiyle gerçekleşebilir
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Avrupa'daki uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesinin ancak 'Rusya'da rejim değişikliğiyle mümkün... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:58+0300
2022-10-06T10:03+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
joe biden
john bolton
vladimir putin
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ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayının sonlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ithafen "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin ardından eski Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton'dan da aynı çağrı geldi.19FortyFive dergisinde 'Putin Gitmeli' başlıklı bir makale kaleme alan Bolton, Washington'un Avrupa'daki uzun vadeli hedeflerine ancak Rusya'da rejim değişikliğiyle birlikte ulaşabileceğini ve Putin'i 'darbeye devirebilecek' orta kademe subaylarla irtibat kurma şansı olan muhaliflere fon ayrılması gerektiğini savundu.Bolton, "Rusya'da rejim değişikliği olmadan Avrupa'da uzun vadeli barış ve güvenlik umudu yok" diyerek, değişimin Putin'in görevden ayrılmasından daha fazlasını içermesi gerektiğini kaydederek "Bütün rejim gitmeli" dedi.'Rus muhaliflere yardım etmek yerinde bir karşılık olabilir'Biden'ın sözlerine atıf yapan Bolton, "Rus muhaliflere rejim değişikliğini sürdürmeleri için dikkatli bir şekilde yardım etmek yerinde bir karşılık olabilir. Ruslar için kilit nokta, gerçek otoriteye sahip olanlar, silovikiler arasındaki ayrışmaları daha da alevlendirmektir. Rejimin eşgüdümü ve dayanışması bir kez parçalandığında değişim mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.Moskova'nın bunu halihazırda 'bariz gerekçelerle kendi içinde tartıştığını' iddia eden Bolton, Rusya'nın nükleer bir güç olmasının çekince yaratmaması gerektiğini öne sürerek, "Bu, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmenin dışında rejim değişikliği arayışına karşı bir argüman olamaz" yorumunu yaptı.Kuzey Akım sabotajından Rusya'yı sorumlu tuttuRusya'nın onlarca yıldır ABD yönetimini devirmeye çalıştığını savunan Bolton, ayrıca Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajdan Moskova'yı sorumlu tuttu.Bolton, "Washington'un bariz stratejik hedefi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra umduğumuz gibi, Rusya'yı Batı ile uyumlu ve NATO için uygun bir aday hale getirmektir" değerlendirmesini yaptı.Bolton, "Barışçıl ve güvenli bir Avrupa hedefi ulusal çıkarlarımızın merkezinde yer alıyor. Utangaç olmanın zamanı değil" diyerek sözlerini tamamladı.Biden ne demişti?Mart ayında ABD Başkanı Biden'ın Polonya ziyaretinde yaptığı ve Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı" şeklindeki sözleri tartışma yaratmıştı.Açıklama sonrasında Beyaz Saray, "Biden rejim değişikliğinden bahsetmiyordu" açıklamasını yapmış, ABD Dışişleri Anthony Blinken da 'Rusya'da rejim değişikliği hedefledikleri'ni reddetmişti.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise "Bu tür kişisel hakaretler, ABD'nin mevcut yönetiminin döneminde ikili ilişkiler için fırsat penceresini daraltıyor. Bunun farkında olunması gerekir" demişti.Bunun yanı sıra Bolton, temmuz ayında 'başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğu' itirafında bulunmuştu.Bolton, 6 Ocak Kongre baskınının 'planlanmış darbe girişimi' olduğu yönündeki iddiaları yorumlayarak "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/sok-terapisi-ekonomisti-sachs-kuzey-akim-sabotaji-abdnin-isi-diyerek-bloombergtvyi-soke-etti-1061932919.html
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rusya, abd, joe biden, john bolton, vladimir putin
rusya, abd, joe biden, john bolton, vladimir putin

Bolton: ABD'nin uzun vadeli hedefleri ancak Rusya'da rejim değişikliğiyle gerçekleşebilir

09:58 06.10.2022 (güncellendi: 10:03 06.10.2022)
© AP Photo / Alex BrandonABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Avrupa'daki uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesinin ancak 'Rusya'da rejim değişikliğiyle mümkün olabileceğini' savunarak, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'darbeyle devirebilecek' orta kademe subaylarla muhaliflere fon tahsis etmeyi teklif etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayının sonlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ithafen "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin ardından eski Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton'dan da aynı çağrı geldi.
19FortyFive dergisinde 'Putin Gitmeli' başlıklı bir makale kaleme alan Bolton, Washington'un Avrupa'daki uzun vadeli hedeflerine ancak Rusya'da rejim değişikliğiyle birlikte ulaşabileceğini ve Putin'i 'darbeye devirebilecek' orta kademe subaylarla irtibat kurma şansı olan muhaliflere fon ayrılması gerektiğini savundu.
Bolton, "Rusya'da rejim değişikliği olmadan Avrupa'da uzun vadeli barış ve güvenlik umudu yok" diyerek, değişimin Putin'in görevden ayrılmasından daha fazlasını içermesi gerektiğini kaydederek "Bütün rejim gitmeli" dedi.

'Rus muhaliflere yardım etmek yerinde bir karşılık olabilir'

Biden'ın sözlerine atıf yapan Bolton, "Rus muhaliflere rejim değişikliğini sürdürmeleri için dikkatli bir şekilde yardım etmek yerinde bir karşılık olabilir. Ruslar için kilit nokta, gerçek otoriteye sahip olanlar, silovikiler arasındaki ayrışmaları daha da alevlendirmektir. Rejimin eşgüdümü ve dayanışması bir kez parçalandığında değişim mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın bunu halihazırda 'bariz gerekçelerle kendi içinde tartıştığını' iddia eden Bolton, Rusya'nın nükleer bir güç olmasının çekince yaratmaması gerektiğini öne sürerek, "Bu, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmenin dışında rejim değişikliği arayışına karşı bir argüman olamaz" yorumunu yaptı.

Kuzey Akım sabotajından Rusya'yı sorumlu tuttu

Rusya'nın onlarca yıldır ABD yönetimini devirmeye çalıştığını savunan Bolton, ayrıca Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajdan Moskova'yı sorumlu tuttu.
Bolton, "Washington'un bariz stratejik hedefi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra umduğumuz gibi, Rusya'yı Batı ile uyumlu ve NATO için uygun bir aday hale getirmektir" değerlendirmesini yaptı.
Bolton, "Barışçıl ve güvenli bir Avrupa hedefi ulusal çıkarlarımızın merkezinde yer alıyor. Utangaç olmanın zamanı değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Biden ne demişti?

Mart ayında ABD Başkanı Biden'ın Polonya ziyaretinde yaptığı ve Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı" şeklindeki sözleri tartışma yaratmıştı.
Açıklama sonrasında Beyaz Saray, "Biden rejim değişikliğinden bahsetmiyordu" açıklamasını yapmış, ABD Dışişleri Anthony Blinken da 'Rusya'da rejim değişikliği hedefledikleri'ni reddetmişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise "Bu tür kişisel hakaretler, ABD'nin mevcut yönetiminin döneminde ikili ilişkiler için fırsat penceresini daraltıyor. Bunun farkında olunması gerekir" demişti.
Bunun yanı sıra Bolton, temmuz ayında 'başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğu' itirafında bulunmuştu.
Bolton, 6 Ocak Kongre baskınının 'planlanmış darbe girişimi' olduğu yönündeki iddiaları yorumlayarak "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil" demişti.
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