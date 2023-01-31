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https://sputniknews.com.tr/20230131/messinin-en-yakin-arkadasi-aguero-nusretle-arasinda-gecenleri-anlatti-fark-edemedim-bile-1066385065.html
Messi'nin en yakın arkadaşı Agüero, Nusret'le arasında geçenleri anlattı: 'Fark edemedim bile'
Messi'nin en yakın arkadaşı Agüero, Nusret'le arasında geçenleri anlattı: 'Fark edemedim bile'
Arjantinli eski golcü Sergio Agüero, final maçında sahaya giren Nusret hakkında konuştu. Agüero, "Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T11:57+0300
2023-01-31T11:57+0300
spor
nusret
arjantin
sergio agüero
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Arjantin'in geçen ayki tarihi Dünya Kupası galibiyetinin ardından Agüero, maçın son düdüğündeen sonra kutlama sahnelerinde ortaya çıkan tartışmalı anı anlattı.Ünlü Türk şef 'Salt Bae' lakaplı Nusret Gökçe, Arjantin'in Fransa'yı finalde mağlup etmesinin ardından sahaya çıktı ve futbolcularla fotoğraf çektirmişti.Pek çok kişi tarafından eleştirilen Nusret, Arjantin'in kutlamalarını mahvettiği gerekçesiyle tepki çekmişti.Via Stake'e konuşan Agüero, "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile" dedi.Ünlü futbolcu, "Çünkü final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik. Birkaç saat sonra bile onun sahada olduğunu anlayamadım. Kutlama yapıyorduk. Bizim için uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bunu fark edemeyecek kadar derin duygular yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/nusret-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-bir-araya-geldi-1065596656.html
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nusret, arjantin, sergio agüero

Messi'nin en yakın arkadaşı Agüero, Nusret'le arasında geçenleri anlattı: 'Fark edemedim bile'

11:57 31.01.2023
© Fotoğraf : InstagramNusret dünya kupasıyla poz verdi
Nusret dünya kupasıyla poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Arjantinli eski golcü Sergio Agüero, final maçında sahaya giren Nusret hakkında konuştu. Agüero, "Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile" dedi.
Arjantin'in geçen ayki tarihi Dünya Kupası galibiyetinin ardından Agüero, maçın son düdüğündeen sonra kutlama sahnelerinde ortaya çıkan tartışmalı anı anlattı.
Ünlü Türk şef 'Salt Bae' lakaplı Nusret Gökçe, Arjantin'in Fransa'yı finalde mağlup etmesinin ardından sahaya çıktı ve futbolcularla fotoğraf çektirmişti.
Pek çok kişi tarafından eleştirilen Nusret, Arjantin'in kutlamalarını mahvettiği gerekçesiyle tepki çekmişti.
Via Stake'e konuşan Agüero, "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile" dedi.
Ünlü futbolcu, "Çünkü final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik. Birkaç saat sonra bile onun sahada olduğunu anlayamadım. Kutlama yapıyorduk. Bizim için uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bunu fark edemeyecek kadar derin duygular yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
YAŞAM
Nusret, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
10 Ocak, 15:21
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