https://sputniknews.com.tr/20230110/nusret-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-bir-araya-geldi-1065596656.html

Nusret, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Nusret, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

2022 Dünya Kupası'nın ardından sahaya inip Arjantinli oyuncularla fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelen Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile buluştu... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T15:21+0300

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yaşam

nusret

emmanuel macron

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'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini sahaya inerek kutlamasıyla gündeme gelmişti.Maçın kahramanı Messi ile de yan yana gelen ve futbolcularla birlikte kupayı kaldırdığı anları sosyal medyada paylaşan Gökçe, şimdi de ünlü Fransız lider ile bir araya geldi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluşan Gökçe, "Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası" notunu düşmeyi ihmal etmedi.Instagram'da yaklaşık 50 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/yakin-arkadas-olduklari-iddia-edilen-fifa-baskani-infantino-nusreti-takipten-cikardi-1065025798.html

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nusret, emmanuel macron