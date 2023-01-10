https://sputniknews.com.tr/20230110/nusret-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-bir-araya-geldi-1065596656.html
Nusret, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Nusret, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
2022 Dünya Kupası'nın ardından sahaya inip Arjantinli oyuncularla fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelen Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile buluştu... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T15:21+0300
2023-01-10T15:21+0300
2023-01-10T15:22+0300
yaşam
nusret
emmanuel macron
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'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini sahaya inerek kutlamasıyla gündeme gelmişti.Maçın kahramanı Messi ile de yan yana gelen ve futbolcularla birlikte kupayı kaldırdığı anları sosyal medyada paylaşan Gökçe, şimdi de ünlü Fransız lider ile bir araya geldi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluşan Gökçe, "Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası" notunu düşmeyi ihmal etmedi.Instagram'da yaklaşık 50 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/yakin-arkadas-olduklari-iddia-edilen-fifa-baskani-infantino-nusreti-takipten-cikardi-1065025798.html
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nusret, emmanuel macron
Nusret, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
15:21 10.01.2023 (güncellendi: 15:22 10.01.2023) Abone ol
2022 Dünya Kupası'nın ardından sahaya inip Arjantinli oyuncularla fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelen Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile buluştu. Nusret, yaptığı paylaşıma "Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası" notunu düştü.
'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini sahaya inerek kutlamasıyla gündeme gelmişti.
Maçın kahramanı Messi ile de yan yana gelen ve futbolcularla birlikte kupayı kaldırdığı anları sosyal medyada paylaşan Gökçe, şimdi de ünlü Fransız lider ile bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluşan Gökçe, "Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası" notunu düşmeyi ihmal etmedi.
Instagram'da yaklaşık 50 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.