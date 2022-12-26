https://sputniknews.com.tr/20221226/yakin-arkadas-olduklari-iddia-edilen-fifa-baskani-infantino-nusreti-takipten-cikardi-1065025798.html
Yakın arkadaş oldukları iddia edilen FIFA Başkanı Infantino, Nusret'i takipten çıkardı
Yakın arkadaş oldukları iddia edilen FIFA Başkanı Infantino, Nusret'i takipten çıkardı
2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Arjantinli futbolcularla ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe için... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T13:17+0300
2022-12-26T13:17+0300
2022-12-26T13:17+0300
spor
fifa başkanı gianni infantino
nusret
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından kupa töreninde sahaya inerek Lionel Messi başta olmak üzere futbolcularla ve Dünya Kupası ile fotoğraf çektiren Nusret Gökçe'nin olay görüntülerinin yankıları sürüyor.Lionel Messi'nin peşine takılarak fotoğraf çektirmek için ısrar etmesi, Angel di Maria'nın elinden Dünya Kupası'nı almaya çalışması ve Dünya Kupası ile fotoğrafını Nicolas Tagliafico'ya çektirmesi sebebiyle tepki çeken Nusret Gökçe hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı.Dünya gündemini bir süredir meşgul eden yaşananların ardından bir hamle de FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan geldi. Gianni Infantino'nun, Katar'da meydana gelen bu krizin ardından yakın arkadaşı Nusret Gökçe'yi Instagram'da takipten çıktığı belirtildi.Nusret, FIFA kurallarını ihlal etmiştiMevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış Spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir.
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fifa başkanı gianni infantino, nusret
fifa başkanı gianni infantino, nusret
Yakın arkadaş oldukları iddia edilen FIFA Başkanı Infantino, Nusret'i takipten çıkardı
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2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Arjantinli futbolcularla ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe için soruşturma sürerken FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Nusret'i takipten çıktığı anlaşıldı.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından kupa töreninde sahaya inerek Lionel Messi başta olmak üzere futbolcularla ve Dünya Kupası ile fotoğraf çektiren Nusret Gökçe'nin olay görüntülerinin yankıları sürüyor.
Lionel Messi'nin peşine takılarak fotoğraf çektirmek için ısrar etmesi, Angel di Maria'nın elinden Dünya Kupası'nı almaya çalışması ve Dünya Kupası ile fotoğrafını Nicolas Tagliafico'ya çektirmesi sebebiyle tepki çeken Nusret Gökçe hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı.
Dünya gündemini bir süredir meşgul eden yaşananların ardından bir hamle de FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan geldi. Gianni Infantino'nun, Katar'da meydana gelen bu krizin ardından yakın arkadaşı Nusret Gökçe'yi Instagram'da takipten çıktığı belirtildi.
Nusret, FIFA kurallarını ihlal etmişti
Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış Spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir.