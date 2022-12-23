https://sputniknews.com.tr/20221223/fifa-inceleme-baslatti-nusret-dunya-kupasi-finalinde-sahaya-nasil-girdi-1064891017.html
FIFA inceleme başlattı: 'Nusret Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdi?'
FIFA inceleme başlattı: 'Nusret Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdi?'
FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T00:16+0300
2022-12-23T00:16+0300
2022-12-23T00:20+0300
dünya
nusret gökçe
fifa
2022 dünya kupası
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Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/nusretin-us-open-cup-finaline-girisi-yasaklandi-1064858276.html
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nusret gökçe, fifa, 2022 dünya kupası
nusret gökçe, fifa, 2022 dünya kupası
FIFA inceleme başlattı: 'Nusret Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdi?'
00:16 23.12.2022 (güncellendi: 00:20 23.12.2022) Abone ol
FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek üzere inceleme başlattı.
Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.
İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.