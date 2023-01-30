https://sputniknews.com.tr/20230130/arastirma-kilo-vermek-icin-gunun-hangi-saati-yemek-yenildigi-tek-basina-etkili-degil-1066338743.html

Araştırma: Kilo vermek için günün hangi saati yemek yenildiği tek başına etkili değil

Araştırma: Kilo vermek için günün hangi saati yemek yenildiği tek başına etkili değil

ABD'de yürütülen bir araştırma, yemek yenilen saatlerin kilo vermede etkili olduğu yönündeki bilgiyi çürüterek bunun tek başına yardımcı olmadığını öngördü. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T09:21+0300

2023-01-30T09:21+0300

2023-01-30T09:26+0300

yaşam

kilo verme

yemek

saat

araştırma

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ABD'de bulguları Journal of the American Heart Association'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre yemek yenilen saatler, kilo verme konusunda tek başına yeterli değil.Şimdiye dek sıkça başvurulan diyet reçeterlerinde öğünlerin ve yemeklerin yenildiği saatlerin kilit önemde olduğu iddia ediliyordu. Söz konusu diyetlerde sık aralıklarla, belli saatlerde ve az yiyecek tüketilmesi öngörülüyordu.Araştırmaya katılan 547 kişi, 6 ylık bir süre zarfında günde yemek yedikleri zamanların takip edilmesi için bir telefon uygulaması kullandı.Katılımcıların hangi öğünleri küçük, orta veya büyük olarak tanımladıkları ve ne kadar kilo aldıkları veya verdikleri izlendi.Soonunda katılımcıların ilk ve son öğünleri arasındaki sürenin ve yemek yedikleri zamanın, uyandıkları veya uyudukları saate göre kiloyu etkilemediği keşfedildi.Araştırmada özellikle dikkat edilen şey porsiyonlardı; büyük ve orta büyüklükte öğünler tüketenlerin kilo alma olasılığı daha yüksekken ufak porsiyonlar tüketenlerin kilo verme olasılığı daha yüksek çıktı.'Nihai araştırma değil'Johns Hopkins Tıp Fakültesi doçenti ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Wendy Bennett, kısmen gözlemsel bir çalışma olduğu için bunun yemek zamanlaması konusunda nihai çalışma olmadığını vurguladı.Çalışmaya katılmayan Chicago Illinois Üniversitesi'nde aralıklı öğün üzerine çalışan diyetisyen Krista Varady, örneklemin dar olması, katılımcıların sunduğu güven, belirli kalori sayımlarının kaydedilmemesi, porsiyonların büyük ya da küçük olması ve doktor muayenehanelerinde katılımcıları tartmak için farklı ölçeklerin kullanılması da dahil olmak üzere sonuçları gölgeleyebilecek bir dizi faktörün olduğuna işaret etti.Öte yandan Johns Hopkins Tıp Fakültesi doçenti Dr. Nisa Maruthur, "Kalorilerinizi ne zaman yerseniz yiyin aynıysa saatlerin kilo üzerinde bir etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.Belirli zamanlarda yemek yemenin faydalı olmadığını ama daha sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyorsa buna başvurulması gerektiğini tavsiye eden Maruthur, "Herkes için en iyi diyet, muhtemelen uyabilecekleri bir diyettir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221103/uzman-psikolog-uyariyor-kis-aylarinda-stresten-kilo-alimina-dikkat-1063018248.html

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kilo verme, yemek, saat, araştırma