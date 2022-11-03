https://sputniknews.com.tr/20221103/uzman-psikolog-uyariyor-kis-aylarinda-stresten-kilo-alimina-dikkat-1063018248.html

Uzman psikolog uyarıyor: Kış aylarında stresten kilo alımına dikkat

Uzman psikolog uyarıyor: Kış aylarında stresten kilo alımına dikkat

Diyarbakır’da Memorial Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, kış aylarında stresten kaynaklı kilo alımına karşı uyarılarda bulundu. Sosyal... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T10:50+0300

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yaşam

türkiye

kış

kilo almak

kilo alma

stres

stres seviyesi

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Diyarbakır’da Memorial Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, kış aylarının gelmesiyle fiziksel, yürüyüş ve spor aktivitelerin azaldığı bir süreç olduğunu ifade etti. Evde kışı geçirmek ve vaktin evde daha fazla geçmesi ister istemez kilo alımına sebep olabileceğini belirten Seçkin, "Stresin zaten kilo aldırdığı bilinen bir şey. Bireyler stresle karşılaştığı zaman vücut stres hormonlarını salgılamaya başladığı ve aynı zamanda da kan basıncının yükseldiğini buna bağlı olarak genel davranışların insanlarda değiştiği görünüyor. Vücut stresle baş edemediğinde uyumun zorlandığını ve stresle baş başa kalma durumunda stres ve kilo alma arasında doğal bir ilişki kuruluyor" dedi."Stresle kilo alma kış mevsiminde ortaya çıkıyor" diyen Seçkin, "Kış aylarında kişi çok fazla evden çıkamadığında ve sosyalleşemediğinden evde daha çok vakit geçiriyor. Buna bağlı yemeye yönelik davranışlarda artıyor, özellikle abur cubur tüketimi çok arta biliyor. Özellikle bilgisayar ve televizyon başında çok vakit geçirmek hızlı yemek yemeyi de artırabiliyor. Evde geçirilen vakitlerde fiziksel aktivitelere önem verilebilir, günlük yürüyüşler aksatılmaya bilir. Günlük su tüketimi kilo alımında çok önemlidir, bunlar aynı zamanda kaygı ve stresin azalmasına sebep olacağı için bu kaygı ve stresin de önüne geçecektir. Sağlıklı sebze ve meyvelerin tüketimi çok önemli, evde durulan zamanlarda ev yemeğinin tercih edilmesi stresi düşürdüğü biliniyor” ifadelerinde bulundu.

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türkiye, kış, kilo almak, kilo alma, stres, stres seviyesi