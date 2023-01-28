https://sputniknews.com.tr/20230128/elon-musk-beyaz-saray-danismanlariyla-gorustu-1066289600.html

Elon Musk, Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

Elon Musk, Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları John Podesta ve Mitch Landrieu ile bir araya... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T02:23+0300

2023-01-28T02:23+0300

2023-01-28T02:25+0300

dünya

elon musk

tesla

beyaz saray

karine jean-pierre

tyre nichols

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Musk'ın, Biden'ın temiz enerjiyle ilgilenen kıdemli danışmanı Podesta ve altyapı çalışmaları koordinatörü kıdemli danışmanı Landrieu ile bir araya geldiğini duyurdu.Musk ile danışmanların, enflasyonu düşürme ve altyapı yasası kapsamında elektrikli araçların rolü ve yakıtlardan ziyade elektrik kullanımının artırılması konularını ele aldığını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin Biden'ın altyapı çalışmaları ve ekonomiyi ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini aktardı. Tyre Nichols'un öldürülmesiJean-Pierre, Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden siyah Tyre Nichols'un darp edilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanacağı haberleri üzerine Biden'ın dün Nichols'un ailesine taziyelerini ileterek, sükunet çağrısı yaptığını aktardı.Beyaz Saray'ın olası protestoların şiddete dönüşmesi durumunda hazırlıklı olmaları için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduğunu belirten Jean-Pierre, kolluk kuvvetlerinin güç kullanma standartları ve hesap verilebilirlikleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.Jean-Pierre, bu kapsamda Biden'ın "George Floyd Polis Yasası"nı kabul etmeleri için Kongre'ye çağrı yaptığını kaydetti. İsrail-Filistin arasında yükselen tansiyonBeyaz Saray Sözcüsü, İsrail ile Filistin arasında son dönemde yükselen gerginliğin de düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki tarafın da eşit derecede güvenle yaşamayı hak ettiğini bildirdi.Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgede görüşmeler gerçekleştireceğini anlatan Jean-Pierre, Biden'ın iki devletli çözüm vurgusunun devam edeceğinin altını çizdi.Jean-Pierre, Biden'ın, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret ihtimaliyle ilgili ise "Şu anda savaşın yıl dönümü için seyahat planımız yok" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/elon-musk-liderligindeki-twitterda-terfinin-anahtari-ofiste-uyuyan-calisani-ust-kadroya-aldi-1066158294.html

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elon musk, tesla, beyaz saray, karine jean-pierre, tyre nichols