https://sputniknews.com.tr/20230125/elon-musk-liderligindeki-twitterda-terfinin-anahtari-ofiste-uyuyan-calisani-ust-kadroya-aldi-1066158294.html
Elon Musk liderliğindeki Twitter'da terfinin anahtarı: Ofiste uyuyan çalışanı üst kadroya aldı
Elon Musk liderliğindeki Twitter'da terfinin anahtarı: Ofiste uyuyan çalışanı üst kadroya aldı
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığı anlaşmanın imzalanmasından günler sonra Twitter binasında uyurken çekilen bir fotoğrafını... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T13:35+0300
2023-01-25T13:35+0300
2023-01-25T13:54+0300
yaşam
twitter
musk
elon musk
uyku
çalışan
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Twitter'da orta düzey bir çalışanken geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı paylaşımla viral olan Esther Crawford'un hayatı Elon Musk sayesinde bir anda değişti. Twitter merkez binasında yerde, gümüş renkli bir uyku tulumuna sarılmış ve göz maskesi takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Crawford, paylaşımına şu notu düştü:Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonraki işten çıkarmalardan geriye kalan en etkili isimlerden biri olan 39 yaşındaki Crawford, bu paylaşımıyla yeni patronunun yoğun tempoda uzun çalışma saatlerini öngören çalışma stilini hemen benimsediğini gösterdi.Paylaşımın ardından Musk'ın dikkatini çeken Crawford, Twitter'daki mavi tik aboneliği satın alma planlarına ve site üzerinden ödeme yapılmasına imkan tanıyan çalışmalara öncülük etti. Kısa sürede Musk'ın en güvendiği insanların yer aldığı yakın çembere giren Crawford, ürün yönetimi direktörü görevine getirildi. Twitter'ın eski çalışanları Crawford'u 'dalkavuk ve fırsatçı' olarak tanımlarken, mevcut çalışanlar ise onu 'Twitter'ın sallantıda olan gidişatını dönüştürmeye yardımcı olmak için gereken karizmatik enerjiye sahip ve fevri sahibinin kulağına giden mantıklı bir sese de sahip' bir çalışan olarak görüyor.Üst düzey bir Twitter çalışanı, Financial Times gazetesine verdiği demeçte Crawford'un 'Musk'ın taleplerini diğer kişilere başarılı bir şekilde tercüme eden birkaç 'Twitter 1.0' çalışanından biri olduğunu belirterek, "Uyku tulumu olayı insanları çok rahatsız etti" dedi ve ekledi:Twitter'ın satın alınması anlaşmasının tamamlanmasından hemen sonra Musk'a kendisini Twitter ofisi yakınlarındaki bir kahve dükkanında tanıtan Crawford, bu ilk görüşmede yeni patronuna ödemeler ve üreticiler konusundaki görüşlerini başarılı bir şekilde pazarlamayı başardı. Ancak kendisinden daha kıdemli çalışanlar, Crawford'un herkesi es geçerek Musk ile doğrudan bir toplantı yaparak fikirlerini paylaşmış olmasından rahatsızlık duydu ve Crawford yöneticilerinden biri tarafından bu yüzden azarlandı. Büyük bir çoğunluğu reklama dayalı olan gelirlerin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Musk liderliğinde Crawford, mavi tik aboneliği uygulamasını şekillendirdi. Bazı aksaklıklar nedeniyle kısa sürede kaldırılan ücretli mavi tik aboneliği konusunda Crawford, daha sonra şu açıklamayı yaptı:Twitter'daki 50 bin takipçisiyle iş konusunda ilham verici kurumsal konuşmalar paylaşan Crawford'u eski bir Twitter çalışanı 'yalaka' olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:Mevcut bir iş arkadaşı ise, kodlayıcı olmadığı için Twitter mühendislik ekiplerinin Crawford'a saygı duyup duymayacağının henüz belli olmadığını belirtiyor.Hakkındaki tüm bu söylenenlerden pek de etkilenmemiş gibi görünen Crawford'un Twitter profilinde yer alan arka plan fotoğrafında şu ifadeler yazılı:
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Elon Musk liderliğindeki Twitter'da terfinin anahtarı: Ofiste uyuyan çalışanı üst kadroya aldı
13:35 25.01.2023 (güncellendi: 13:54 25.01.2023) Abone ol
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığı anlaşmanın imzalanmasından günler sonra Twitter binasında uyurken çekilen bir fotoğrafını paylaşan bir çalışan, şirketin yönetim kadrosuna alındı. Uluslararası basında bu durum, 'Elon Musk'ın gözüne girmenin yolu' olarak yorumlandı.
Twitter'da orta düzey bir çalışanken geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı paylaşımla viral olan Esther Crawford'un hayatı Elon Musk sayesinde bir anda değişti.
Twitter merkez binasında yerde, gümüş renkli bir uyku tulumuna sarılmış ve göz maskesi takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Crawford, paylaşımına şu notu düştü:
"Ekibiniz son teslim tarihlerini belirlemek için gece gündüz uğraşırken bazen #ÇalıştığınızYerdeUyursunuz. (#SleepWhereYouWork)"
Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonraki işten çıkarmalardan geriye kalan en etkili isimlerden biri olan 39 yaşındaki Crawford, bu paylaşımıyla yeni patronunun yoğun tempoda uzun çalışma saatlerini öngören çalışma stilini hemen benimsediğini gösterdi.
Paylaşımın ardından Musk'ın dikkatini çeken Crawford, Twitter'daki mavi tik aboneliği satın alma planlarına ve site üzerinden ödeme yapılmasına imkan tanıyan çalışmalara öncülük etti.
Kısa sürede Musk'ın en güvendiği insanların yer aldığı yakın çembere giren Crawford, ürün yönetimi direktörü görevine getirildi. Twitter'ın eski çalışanları Crawford'u 'dalkavuk ve fırsatçı' olarak tanımlarken, mevcut çalışanlar ise onu 'Twitter'ın sallantıda olan gidişatını dönüştürmeye yardımcı olmak için gereken karizmatik enerjiye sahip ve fevri sahibinin kulağına giden mantıklı bir sese de sahip' bir çalışan olarak görüyor.
Üst düzey bir Twitter çalışanı, Financial Times gazetesine
verdiği demeçte Crawford'un 'Musk'ın taleplerini diğer kişilere başarılı bir şekilde tercüme eden birkaç 'Twitter 1.0' çalışanından biri olduğunu belirterek, "Uyku tulumu olayı insanları çok rahatsız etti" dedi ve ekledi:
"Crawford, Elon ve ürün ekibi arasında bir tercüman haline geldi."
Twitter'ın satın alınması anlaşmasının tamamlanmasından hemen sonra Musk'a kendisini Twitter ofisi yakınlarındaki bir kahve dükkanında tanıtan Crawford, bu ilk görüşmede yeni patronuna ödemeler ve üreticiler konusundaki görüşlerini başarılı bir şekilde pazarlamayı başardı. Ancak kendisinden daha kıdemli çalışanlar, Crawford'un herkesi es geçerek Musk ile doğrudan bir toplantı yaparak fikirlerini paylaşmış olmasından rahatsızlık duydu ve Crawford yöneticilerinden biri tarafından bu yüzden azarlandı.
Büyük bir çoğunluğu reklama dayalı olan gelirlerin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Musk liderliğinde Crawford, mavi tik aboneliği uygulamasını şekillendirdi. Bazı aksaklıklar nedeniyle kısa sürede kaldırılan ücretli mavi tik aboneliği konusunda Crawford, daha sonra şu açıklamayı yaptı:
"Artık Twitter ürünlerinde kutsal inek yok. Elon pek çok şeyi denemeye istekli - bunlardan bazıları başarısız, bazıları ise başarılı olacak."
Twitter'daki 50 bin takipçisiyle iş konusunda ilham verici kurumsal konuşmalar paylaşan Crawford'u eski bir Twitter çalışanı 'yalaka' olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bir hiçken, 15 dakikalık şöhret için ruhunu satmaya razı olması sayesinde bir yerlere gelebilmiş biri. Bu mide bulandırıcı."
Mevcut bir iş arkadaşı ise, kodlayıcı olmadığı için Twitter mühendislik ekiplerinin Crawford'a saygı duyup duymayacağının henüz belli olmadığını belirtiyor.
Hakkındaki tüm bu söylenenlerden pek de etkilenmemiş gibi görünen Crawford'un Twitter profilinde yer alan arka plan fotoğrafında şu ifadeler yazılı:
“Cesur ol. Toparlan. Kendine inan."