https://sputniknews.com.tr/20230127/abdde-bir-kisiyi-doverek-olumune-neden-olan-5-polis-ikinci-derece-cinayetle-suclandi-1066244096.html

ABD’de bir kişiyi döverek ölümüne neden olan 5 polis 'ikinci derece cinayetle' suçlandı

ABD’de bir kişiyi döverek ölümüne neden olan 5 polis 'ikinci derece cinayetle' suçlandı

ABD’nin Memphis kentinde polisler tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols’u darp eden 5 polis memuru, “ikinci derece... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T02:04+0300

2023-01-27T02:04+0300

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abd

polis

dünya

tyre nichols

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ABD’de polis şiddeti devam ediyor. Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde 7 Ocak’ta polisler tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün soran hayatını kaybeden 29 yaşındaki Tyre Nichols’u darp eden 5 polis memuru, “ikinci derece cinayetle” suçlandı. 'Görüntüler şiddet olaylarına yol açabilir' endişesiÖte yandan, Memphis Plis Şefi Cerelyn Davis, kurumsal Youtube hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Nichols'un tutuklanma anına ait görüntülerin yakında yayınlanabileceğini belirterek şiddet içeren görüntüler karşısında "vatandaşların galeyana gelmemesi ve şiddete başvurmaması" uyarısında bulundu.'Bu sadece profesyonel bir başarısızlık değil'Şef Davis, bu ayın başlarında siyahi gencin tutuklanmasına karışan polislerin davranışını, "Bu sadece profesyonel bir başarısızlık değil, alçakça, pervasızca ve insanlık dışı bir olaydır. Şeffaflık ilkesi gereği önümüzdeki günlerde video yayınlandığında bunu kendiniz göreceksiniz" sözleriyle kınadı.Nichols'un ailesinin avukatları, pazartesi günü, söz konusu görüntülerin aile yakınlarına izletildiğini, videoda Nichols'un yine siyahi olan 5 polis tarafından feci şekilde 3 dakika boyunca dövüldüğünün görüldüğünü açıklamıştı. Ne olmuştu?Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20200604/polis-siddeti-ve-irkcilik-nedeniyle-elestirilen-abd-yonetimi-tiananmen-meydani-olaylarinda-hayatini-1042183315.html

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