https://sputniknews.com.tr/20230127/iyi-parti-isvec-temsilciligi-asiri-sagci-siyasetci-paludan-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1066282437.html
İYİ Parti İsveç Temsilciliği, aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti İsveç Temsilciliği, aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti İsveç Temsilciliği, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında 21 Ocak'ta Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:06+0300
2023-01-27T22:06+0300
2023-01-27T22:08+0300
türkiye
iyi parti
rasmus paludan
sıkı yön partisi (stram kurs)
kuran
kuran-ı kerim
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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın nefret suçu işlediği gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunan İYİ Parti İsveç Temsilciliği, dilekçenin bir nüshasını da İsveç Meclis Başkanlığı'na bıraktı. Buradaki açıklamada, İsveç Anayasası'nın 16. maddesinde, etnik gruplara karşı kışkırtmaların nefret suçu sayıldığı ve buna göre işlem yapılmasının istendiği belirtildi.Açıklamada, sürecin yakın takipçisi olunacağı bildirildi.İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında yapılan eylem sırasında, Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.Paludan, bugün de Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230127/rasmus-paludandan-isvec-natoya-kabul-edilene-dek-her-cuma-kuran-yakma-tehdidi-1066256255.html
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iyi parti, rasmus paludan, sıkı yön partisi (stram kurs) , kuran, kuran-ı kerim
iyi parti, rasmus paludan, sıkı yön partisi (stram kurs) , kuran, kuran-ı kerim
İYİ Parti İsveç Temsilciliği, aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu
22:06 27.01.2023 (güncellendi: 22:08 27.01.2023) Abone ol
İYİ Parti İsveç Temsilciliği, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında 21 Ocak'ta Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın nefret suçu işlediği gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunan İYİ Parti İsveç Temsilciliği, dilekçenin bir nüshasını da İsveç Meclis Başkanlığı'na bıraktı. Buradaki açıklamada, İsveç Anayasası'nın 16. maddesinde, etnik gruplara karşı kışkırtmaların nefret suçu sayıldığı ve buna göre işlem yapılmasının istendiği belirtildi.
Açıklamada, sürecin yakın takipçisi olunacağı bildirildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında yapılan eylem sırasında, Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.
Paludan, bugün de Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulunmuştu.