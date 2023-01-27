https://sputniknews.com.tr/20230127/rasmus-paludandan-isvec-natoya-kabul-edilene-dek-her-cuma-kuran-yakma-tehdidi-1066256255.html
Rasmus Paludan'dan 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidi
Rasmus Paludan'dan 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidi
Türkiye'nin Stockholm'deki Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem nedeniyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:29+0300
2023-01-27T12:29+0300
2023-01-27T12:33+0300
dünya
isveç
danimarka
rasmus paludan
nato
türkiye
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İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem nedeniyle tüm Müslüman dünyasının tepkisine yol açan aşırı sağcı Rasmus Paludan eylemlerini sürdüreceği sinyali verdi.Paludan'ın Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığı eylem nedeniyle Ankara, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna olumsuz yanıt vereceği mesajı vermiş ve İsveç-Türkiye-Danimarka arasındaki NATO görüşmeleri ertelenmişti.Ülkesinde Türk veya Kürt olsun, herhangi bir yabancı görmek istemediğini vurgulayan İsveçli aşırı sağcı siyasetçi, şimdi de 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidinde bulundu. İsveç medyasına konuşan Paludan, şu ifadeleri kullandı:Paludan açıklamalarında ayrıca, bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği'nin yanı sıra, biri cami önünde ve diğeri Rus büyükelçiliği yakınında olmak üzere toplam 3 kez Kur'an yakmak istediğini söyledi.İsveç'ten farklı olarak, Paludan'ın böylesi bir eylem için Danimarkalı yetkililerden izin alması yasal olarak zorunlu değil. Ancak böyle bir eylemi gerçekleştireceğine dair 24 saat önce yetkililere bildirimde bulunması gerekiyor.Paludan ayrıca, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda 'bir daha asla Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakmama' vaadinde de bulundu.
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isveç, danimarka, rasmus paludan, nato, türkiye
isveç, danimarka, rasmus paludan, nato, türkiye
Rasmus Paludan'dan 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidi
12:29 27.01.2023 (güncellendi: 12:33 27.01.2023) Abone ol
Türkiye'nin Stockholm'deki Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem nedeniyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar tarafından protesto edilen, İsveç'teki aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan bu kez her cuma günü Kur'an yakma tehdidinde bulundu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem nedeniyle tüm Müslüman dünyasının tepkisine yol açan aşırı sağcı Rasmus Paludan eylemlerini sürdüreceği sinyali verdi.
Paludan'ın Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığı eylem nedeniyle Ankara, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna olumsuz yanıt vereceği mesajı vermiş ve İsveç-Türkiye-Danimarka arasındaki NATO görüşmeleri ertelenmişti.
Ülkesinde Türk veya Kürt olsun, herhangi bir yabancı görmek istemediğini vurgulayan İsveçli aşırı sağcı siyasetçi, şimdi de 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidinde bulundu. İsveç medyasına konuşan Paludan, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu söyleyeceğim. İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o (İsveç'in NATO'ya girmesine) izin verene dek ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan bir yalancı. Bir şeyin bir kimsenin hatası olduğunu söylerken, nedenselliğin nasıl çalıştığını bilmiyor."
Paludan açıklamalarında ayrıca, bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği'nin yanı sıra, biri cami önünde ve diğeri Rus büyükelçiliği yakınında olmak üzere toplam 3 kez Kur'an yakmak istediğini söyledi.
İsveç'ten farklı olarak, Paludan'ın böylesi bir eylem için Danimarkalı yetkililerden izin alması yasal olarak zorunlu değil. Ancak böyle bir eylemi gerçekleştireceğine dair 24 saat önce yetkililere bildirimde bulunması gerekiyor.
Paludan ayrıca, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda 'bir daha asla Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakmama' vaadinde de bulundu.