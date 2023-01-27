https://sputniknews.com.tr/20230127/rasmus-paludandan-isvec-natoya-kabul-edilene-dek-her-cuma-kuran-yakma-tehdidi-1066256255.html

Rasmus Paludan'dan 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidi

Rasmus Paludan'dan 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidi

Türkiye'nin Stockholm'deki Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem nedeniyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:29+0300

2023-01-27T12:29+0300

2023-01-27T12:33+0300

dünya

isveç

danimarka

rasmus paludan

nato

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066058651_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e79876a3c81931b72d6708bb6e0f0fa2.jpg

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem nedeniyle tüm Müslüman dünyasının tepkisine yol açan aşırı sağcı Rasmus Paludan eylemlerini sürdüreceği sinyali verdi.Paludan'ın Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığı eylem nedeniyle Ankara, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna olumsuz yanıt vereceği mesajı vermiş ve İsveç-Türkiye-Danimarka arasındaki NATO görüşmeleri ertelenmişti.Ülkesinde Türk veya Kürt olsun, herhangi bir yabancı görmek istemediğini vurgulayan İsveçli aşırı sağcı siyasetçi, şimdi de 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an yakma tehdidinde bulundu. İsveç medyasına konuşan Paludan, şu ifadeleri kullandı:Paludan açıklamalarında ayrıca, bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği'nin yanı sıra, biri cami önünde ve diğeri Rus büyükelçiliği yakınında olmak üzere toplam 3 kez Kur'an yakmak istediğini söyledi.İsveç'ten farklı olarak, Paludan'ın böylesi bir eylem için Danimarkalı yetkililerden izin alması yasal olarak zorunlu değil. Ancak böyle bir eylemi gerçekleştireceğine dair 24 saat önce yetkililere bildirimde bulunması gerekiyor.Paludan ayrıca, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda 'bir daha asla Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakmama' vaadinde de bulundu.

isveç

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, danimarka, rasmus paludan, nato, türkiye