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https://sputniknews.com.tr/20230127/bakanliktan-sifir-kilometre-otomobil-satisina-inceleme-1066249585.html
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T09:57+0300
2023-01-27T09:57+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
otomotiv
sıfır araç
inceleme
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Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti. Buna göre, geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi. Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ikinci-el-araclarda-arz-azaldi-fiyatlar-yuzde-6-artti-1066058470.html
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hazine ve maliye bakanlığı, otomotiv, sıfır araç, inceleme
hazine ve maliye bakanlığı, otomotiv, sıfır araç, inceleme

Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

09:57 27.01.2023
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.
Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti. Buna göre, geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.
Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi. Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.
Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.
İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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