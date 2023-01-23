https://sputniknews.com.tr/20230123/ikinci-el-araclarda-arz-azaldi-fiyatlar-yuzde-6-artti-1066058470.html
İkinci el araçlarda arz azaldı, fiyatlar yüzde 6 arttı
İkinci el araçlarda arz azaldı, fiyatlar yüzde 6 arttı
Sıfır kilometre araç bulunurluğunun düşük olması, tüketicilerin ikinci el otomobillere talebini artırdı. Bu durum ikinci el otomobil fiyatlarının ocak ayında... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T09:04+0300
2023-01-23T09:04+0300
2023-01-23T09:04+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
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Ekonomim'den Aysel YÜCEL'in haberine göre, sıfır kilometre araç piyasasında yaşanan arz sorunu ikinci ele sıçradı. Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da artık araç bulmakta daha büyük zorluk yaşanıyor. Bu durum, ikinci elde de fiyatları yukarı çekiyor.İkinci el otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından Otoshops'un Genel Müdürü Melih Mutlu ikinci elde de bulunurluğun giderek azaldığına dikkat çekerek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı" dedi.Otomotiv sektörü 2023 yılına da tedarik kriziyle başlamış, ötelenen talebin yanı sıra araç fiyatlarında yeni zamların süreceği yönündeki beklenti sıfır araç piyasasında bayi trafiğini hızlandırmıştı. Ancak bayiye giden tüketicilerin çoğu araç bulmadı.Çünkü 2022 model araçlarda arz sorunu yaşanırken, 2023 model araçlar ise ağırlıklı olarak şubat ayında piyasaya girecek.Öte yandan, sıfır araçlara yönelik talebi artıran önemli etkenlerden biri de 1 Ocak itibarıyla engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limitinin 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltilmesi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ikinci-el-arac-fiyatinda-matrah-duzenlemesi-etkisi-piyasa-kitlenmis-durumda-1065910440.html
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ikinci el, ikinci el otomobil
ikinci el, ikinci el otomobil
İkinci el araçlarda arz azaldı, fiyatlar yüzde 6 arttı
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Sıfır kilometre araç bulunurluğunun düşük olması, tüketicilerin ikinci el otomobillere talebini artırdı. Bu durum ikinci el otomobil fiyatlarının ocak ayında yüzde 6 artmasına neden oldu.
Ekonomim'den Aysel YÜCEL'in haberine
göre, sıfır kilometre araç piyasasında yaşanan arz sorunu ikinci ele sıçradı. Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da artık araç bulmakta daha büyük zorluk yaşanıyor. Bu durum, ikinci elde de fiyatları yukarı çekiyor.
İkinci el otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından Otoshops'un Genel Müdürü Melih Mutlu ikinci elde de bulunurluğun giderek azaldığına dikkat çekerek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı" dedi.
Otomotiv sektörü 2023 yılına da tedarik kriziyle başlamış, ötelenen talebin yanı sıra araç fiyatlarında yeni zamların süreceği yönündeki beklenti sıfır araç piyasasında bayi trafiğini hızlandırmıştı. Ancak bayiye giden tüketicilerin çoğu araç bulmadı.
Çünkü 2022 model araçlarda arz sorunu yaşanırken, 2023 model araçlar ise ağırlıklı olarak şubat ayında piyasaya girecek.
Öte yandan, sıfır araçlara yönelik talebi artıran önemli etkenlerden biri de 1 Ocak itibarıyla engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limitinin 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltilmesi oldu.