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https://sputniknews.com.tr/20230119/ikinci-el-arac-fiyatinda-matrah-duzenlemesi-etkisi-piyasa-kitlenmis-durumda-1065910440.html
İkinci el araç fiyatında matrah düzenlemesi etkisi: 'Piyasa kitlenmiş durumda'
İkinci el araç fiyatında matrah düzenlemesi etkisi: 'Piyasa kitlenmiş durumda'
İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yaşanan artış yüzde 35’lere gelmiş durumda. Oto galericiler, talebin devam... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T10:30+0300
2023-01-19T10:30+0300
ekonomi
türkiye
otomobil
ikinci el otomobil
matrah
düzenleme
piyasa
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İkinci el otomobil piyasasındaki talep artışı fiyatı tetikliyor. Oto galericiler, son bir aydır ikinci el otomobillerde yaklaşık yüzde 35 fiyat artışının olduğunu belirtti.Toplu araç satın aldıkları yerlerden araç tedariki problemi yaşadıklarını belirten esnaf, piyasanın kitlenmiş durumda olduğunu söyledi.'Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz'İkinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Bu yükseliş yılbaşından 15 gün önce başladı. Suni bir yükseliş sanıyorduk biz bu yükselişi fakat bu yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Araba almak çok zorlaştı. Bununla beraber talep de devam ediyor. Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz. Matrah düzenlemesi ile birlikte fiyatların düşeceği düşünüldü fakat sıfır araç olmadığı için bu ikinci ele olumsuz dönüş sağladı. Bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu” dedi.'Öngörümüz kalmadı'Yılbaşından önce başlayan fiyat artışının bu zamana kadar yüzde 35’e ulaştığını aktaran Ardeşen, “Bizlerde öngörü kalmadı. Bu araç bu para etmez diyoruz. Araç satılıyor ya da biz o fiyata alınmaz denilen aracı alıyoruz. Alıyoruz satıyoruz ne yapıyoruz bilmiyoruz. Piyasa kitlenmiş bir durumda” şeklinde konuştu.
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türkiye, otomobil, ikinci el otomobil, matrah, düzenleme, piyasa
türkiye, otomobil, ikinci el otomobil, matrah, düzenleme, piyasa

İkinci el araç fiyatında matrah düzenlemesi etkisi: 'Piyasa kitlenmiş durumda'

10:30 19.01.2023
© İHAİkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var'
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA
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İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yaşanan artış yüzde 35’lere gelmiş durumda. Oto galericiler, talebin devam ettiğini fakat ikinci el araç tedariki yapamadıklarını söyledi.
İkinci el otomobil piyasasındaki talep artışı fiyatı tetikliyor. Oto galericiler, son bir aydır ikinci el otomobillerde yaklaşık yüzde 35 fiyat artışının olduğunu belirtti.
Toplu araç satın aldıkları yerlerden araç tedariki problemi yaşadıklarını belirten esnaf, piyasanın kitlenmiş durumda olduğunu söyledi.

'Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz'

İkinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Bu yükseliş yılbaşından 15 gün önce başladı. Suni bir yükseliş sanıyorduk biz bu yükselişi fakat bu yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Araba almak çok zorlaştı. Bununla beraber talep de devam ediyor. Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz. Matrah düzenlemesi ile birlikte fiyatların düşeceği düşünüldü fakat sıfır araç olmadığı için bu ikinci ele olumsuz dönüş sağladı. Bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu” dedi.

'Öngörümüz kalmadı'

Yılbaşından önce başlayan fiyat artışının bu zamana kadar yüzde 35’e ulaştığını aktaran Ardeşen, “Bizlerde öngörü kalmadı. Bu araç bu para etmez diyoruz. Araç satılıyor ya da biz o fiyata alınmaz denilen aracı alıyoruz. Alıyoruz satıyoruz ne yapıyoruz bilmiyoruz. Piyasa kitlenmiş bir durumda” şeklinde konuştu.
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