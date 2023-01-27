https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-soyludan-altili-masaya-atalari-nasil-maglup-olmussa-bebeleri-de-ayni-sekilde-maglup-olacak-1066285816.html

Bakan Soylu'dan Altılı Masa'ya: Ataları nasıl mağlup olmuşsa bebeleri de aynı şekilde mağlup olacak

Bakan Soylu'dan Altılı Masa'ya: Ataları nasıl mağlup olmuşsa bebeleri de aynı şekilde mağlup olacak

Bakan Soylu, "Dün Altılı Masa ne dedi? 'Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz' dedi. Bunlarla onlar arasında fark var mı? Kaç yıl geçti. Ataları ne diyorsa... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T23:40+0300

2023-01-27T23:40+0300

2023-01-27T23:40+0300

politika

süleyman soylu

akp

recep tayyip erdoğan

altılı masa

aday

ortak aday

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında TCDD Alsancak Sanat Galerisi'nde düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a' programında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal edemeyenlerin, Türkiye'nin kalkınma mücadelesini engellemeye çalıştığını söyledi.Türkiye'nin o günden itibaren ortaya koyduğu bütün yükselme hamlelerinin engellenmeye çalışıldığını belirten Soylu, şöyle konuştu:'Ataları ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor'Bakan Soylu, Türkiye'de kendilerine benzeyen iktidarların tamamının refahı tabana yaymak için çalışmalar yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye içerisindeki adamları çıldırıyor'Türkiye'nin bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise gençliği X, Y ve Z olarak değil de TEKNOFEST gençliği olarak tanımladıklarını söyledi.Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu belirten Sürekli, "Gençlerimiz gümbür gümbür geliyor. AK Parti gençliği de gümbür gümbür maşallah. Türkiye'de AK gençlik rüzgarı esiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı programlarda görüyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Türkiye'de gençlerde açık ara birinci olacağız. İzmir'de de Cumhur İttifakı olarak birinci olacağız. Seçim çalışmalarına, 31 Mart 2019'de yerel seçimler bitince 1 Nisan'da sahadaydık. Pandemiye rağmen bu teşkilat 4 yıldır hiç sahadan ayrılmadı. Seçime hazırız. Son 3.5 ayda milletvekili adayları belirlenecek, onlar da projelerini ve iktidarımızın 21 yılını anlatacaklar" diye konuştu.Toplantıda, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da bir konuşma yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230127/ak-partili-turan-hangi-turkun-uzaya-gidecegi-belli-oldu-ama-hala-6li-masanin-adayi-belli-olmadi-1066281063.html

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süleyman soylu, akp, recep tayyip erdoğan, altılı masa, aday, ortak aday