https://sputniknews.com.tr/20230127/ak-partili-turan-hangi-turkun-uzaya-gidecegi-belli-oldu-ama-hala-6li-masanin-adayi-belli-olmadi-1066281063.html

AK Partili Turan: Hangi Türk'ün uzaya gideceği belli oldu ama hala 6'lı Masa'nın adayı belli olmadı

AK Partili Turan: Hangi Türk'ün uzaya gideceği belli oldu ama hala 6'lı Masa'nın adayı belli olmadı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Biliyorsunuz uzaya adam göndermeye karar verdik. Çalışmalar, testler yapıldı. Hangi Türk'ün uzaya gideceği bile belli oldu... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T21:23+0300

2023-01-27T21:23+0300

2023-01-27T21:24+0300

bülent turan

türkiye

altılı masa

uzay

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MÜSİAD Çanakkale Şubesi'nin, Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'nda, seçim yılında olunduğunu ve bu konuda hiçbir endişeleri bulunmadığını söyledi.'Rakibinin aday olmaması üzerine ortak olan bir siyasi yaklaşım'"Telaşımız yok. Seçim yokken de varken de buralardaydık, sokaklardaydık" diyen Turan, şöyle konuştu:'Millet kaldığı yerden yolu devam edecek'Seçim meydanlarında kavga, polemik ve yarış istediklerini dile getiren Turan, "Ama mahkeme kapıları bizim işimiz değil. Düne kadar ısrarla 'hodri meydan gelin hesaplaşalım' dediler, 'asla mahkemeye gitmeyeceğiz', 'seçimlerde sizi yeneceğiz' dediler. Dünkü karar resmen Erdoğan'ın başkanlığını kabul kararıdır. Erdoğan’ın başkanlığının bir daha olacağının Altılı Masa tarafından ilanı kararıdır" ifadesini kullandı.Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci seçiminin yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:''Altılı Masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir'Dünkü Altılı Masa toplantısına değinen Turan, "Altılı Masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir. Yemekler 'glütenli mi, glütensiz mi' konu bu. Bu saatten sonra kim aday olursa olsun göreceksiniz, millet kaldığı yerden yoluna devam edecek. Biz büyük Türkiye hayalini kuruyoruz. Biz yeni Türkiye hayali kuruyoruz. 'Bir Türkiye vizyonu, Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Onlar dön dolaş, eski hesapları, mahkeme kavgalarını açıyorlar. Bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230126/ak-partiden-altili-masanin-aciklamasina-iliskin-ilk-yorum-1066237517.html

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bülent turan, altılı masa, uzay, müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)