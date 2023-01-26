AK Partili Turan: Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler
22:38 26.01.2023 (güncellendi: 22:42 26.01.2023)
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
© DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak açıklamasına tepki göstererek, "Sonuç; yine sıfır!Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bugün 11. kez bir araya gelen Altılı Masa'dan yapılan ortak açıklamaya ilişkin yorumda bulundu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Turan, şu ifadeleri kullandı:
Altılı Masa'nın 11 ayda 11.toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler Oysa Erdoğan'ın bşk sisteminde 2.dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık Eğer Sn Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!
+Eğer Sn Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla.— Bülent TURAN (@turanbulent) January 26, 2023
Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil!
Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!