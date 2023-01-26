Muhalif politikacı Medvedçuk, Ukrayna için oluşturmak istediği yeni siyasi hareketi RT’ye anlattı

Statüm Ukrayna vatandaşıydı ve hâlâ da öyle. Hatta Ukrayna iç pasaportum var. Ama biliyorsunuz ki, muhalif siyasetçi olarak beni yok etmeyi ve benimle sonuna kadar mücadele etmeyi kendine hedef edinen bir kişi olarak (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy,öncelikle benimle ilgili davaların, soruşturmaların ve mahkeme oturumlarının devamına yönelik emir verdi. Yani bunlar devam ediyor. Ukrayna’daki avukatlarım benim çıkarlarımı savunuyor. İkincisi, tam bir pervasızlık ve hatta delilik yolunu seçerek beni, Rusya vatandaşlığına sahip olduğum şüphesiyle Ukrayna vatandaşlığından çıkarttılar. Hiçbir zaman Rusya vatandaşlığım olmadı. Buna ihtiyaç yoktu, çünkü ben Ukraynalı bir politikacıydım ve bugün de öyleyim. Ben gitmedim, pes etmedim. Mücadelemi sürdürdüm. Ev hapsindeyken bile. Takas sonucu özgür kaldıktan sonra bile mücadelemi sürdürdüm. Bu üç ay boyunca -siz bu süre için uzun süre sustuğumu söylediniz- bu aslında suskunluk değildi. Bu, mevcut durumda, silahlı çatışmalar, binlerce ölüm, altyapının yok edilmesi, Ukrayna’da savaşın yürütüldüğü dikkate alındığında, Ukraynalılara ve Ukrayna kadar Rusya vatandaşlarının çıkarlarına da yardım etmek amacıyla yapılan, bugün neyin ön planda olabileceği açısından sistematik bir çalışmaydı. Bu savaş Ukrayna için değil, Batı’nın çıkarları için yürütülüyor. Statüm Ukrayna vatandaşıydı ve hâlâ da öyle. Hatta Ukrayna iç pasaportum var. Ama biliyorsunuz ki, muhalif siyasetçi olarak beni yok etmeyi ve benimle sonuna kadar mücadele etmeyi kendine hedef edinen bir kişi olarak (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy,öncelikle benimle ilgili davaların, soruşturmaların ve mahkeme oturumlarının devamına yönelik emir verdi. Yani bunlar devam ediyor. Ukrayna’daki avukatlarım benim çıkarlarımı savunuyor. İkincisi, tam bir pervasızlık ve hatta delilik yolunu seçerek beni, Rusya vatandaşlığına sahip olduğum şüphesiyle Ukrayna vatandaşlığından çıkarttılar. Hiçbir zaman Rusya vatandaşlığım olmadı. Buna ihtiyaç yoktu, çünkü ben Ukraynalı bir politikacıydım ve bugün de öyleyim. Ben gitmedim, pes etmedim. Mücadelemi sürdürdüm. Ev hapsindeyken bile. Takas sonucu özgür kaldıktan sonra bile mücadelemi sürdürdüm. Bu üç ay boyunca -siz bu süre için uzun süre sustuğumu söylediniz- bu aslında suskunluk değildi. Bu, mevcut durumda, silahlı çatışmalar, binlerce ölüm, altyapının yok edilmesi, Ukrayna’da savaşın yürütüldüğü dikkate alındığında, Ukraynalılara ve Ukrayna kadar Rusya vatandaşlarının çıkarlarına da yardım etmek amacıyla yapılan, bugün neyin ön planda olabileceği açısından sistematik bir çalışmaydı. Bu savaş Ukrayna için değil, Batı’nın çıkarları için yürütülüyor.

ABD, İngiltere ve birçok diğer ülke Rusya’yla hesaplaşıyor ve Ukrayna’yı bir poligon hâline getirdiler, Rusya’yla karşı durmadan bir koçbaşı hâline getirdiler. Zelenskiy’in iktidarı da bunu yapmalarına izin verdi. Bu ayları ekibimi yeniden bir araya getirmek için çalıştım. Birçok kişi Kiev’den geldi. Birçok kişi Rusya dahil bugün Ukrayna dışında, Avrupa’da, Türkiye’de bulunuyor. Bunlar mücadeleyi sürdürmeye, kendini göstermeye hazır. Tam da makalemde, mevcut duruma ilişkin anlatılan şeyler. Makalede, Rusya, Ukrayna ve Batı’nın ‘diğer Ukrayna’nın sesini duyması gerektiğinin argümanlarını verdim. Başka bir Ukrayna var. Güya Zelenskiy’in temsil ettiği sistem, zorlama sistemdir. Savaş düzeni üzerine kurulu bir sistem. Zelenskiy bugün Ukrayna’yı temsil ediyor ve Ukrayna halkının birleştiğini söylüyor. Rusya karşıtı histeri ve Rusofobi konusunda. Ama bu böyle değil. Bugün Ukrayna topraklarında, Rusya’yla bugünkü ilişkilerin niteliğini ve içeriğini hiçbir zaman desteklemeyen ama bunu açıkça söylemekten korkan insanlar da var. Onlar Ukraynalılar. Benim gibi. Vatandaşlıktan çıkarılmama rağmen. Bunun doğrudan Anayasa’nın ihlali olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil. Bugün birini Ukrayna vatandaşlığından çıkarmak mümkün değil. Bu kişi gönüllü olarak vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunmadıysa. Bu sadece Anayasa’ya değil uluslararası antlaşmalara da aykırı. Bu antlaşmalar, vatandaşlıktan çıkarılması durumunda hiçbir vatandaşlığı olmayacaksa bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasını yasaklıyor. Ukrayna bu uluslararası antlaşmaya katıldı. Ama buna rağmen siyasi rakiple mücadele ve siyasi baskı, yasadışı siyasi takibat, Zelenskiy’i sonuna kadar amaçladığı bu hesaplaşmayı hayata geçirmeye itiyor. ABD, İngiltere ve birçok diğer ülke Rusya’yla hesaplaşıyor ve Ukrayna’yı bir poligon hâline getirdiler, Rusya’yla karşı durmadan bir koçbaşı hâline getirdiler. Zelenskiy’in iktidarı da bunu yapmalarına izin verdi. Bu ayları ekibimi yeniden bir araya getirmek için çalıştım. Birçok kişi Kiev’den geldi. Birçok kişi Rusya dahil bugün Ukrayna dışında, Avrupa’da, Türkiye’de bulunuyor. Bunlar mücadeleyi sürdürmeye, kendini göstermeye hazır. Tam da makalemde, mevcut duruma ilişkin anlatılan şeyler. Makalede, Rusya, Ukrayna ve Batı’nın ‘diğer Ukrayna’nın sesini duyması gerektiğinin argümanlarını verdim. Başka bir Ukrayna var. Güya Zelenskiy’in temsil ettiği sistem, zorlama sistemdir. Savaş düzeni üzerine kurulu bir sistem. Zelenskiy bugün Ukrayna’yı temsil ediyor ve Ukrayna halkının birleştiğini söylüyor. Rusya karşıtı histeri ve Rusofobi konusunda. Ama bu böyle değil. Bugün Ukrayna topraklarında, Rusya’yla bugünkü ilişkilerin niteliğini ve içeriğini hiçbir zaman desteklemeyen ama bunu açıkça söylemekten korkan insanlar da var. Onlar Ukraynalılar. Benim gibi. Vatandaşlıktan çıkarılmama rağmen. Bunun doğrudan Anayasa’nın ihlali olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil. Bugün birini Ukrayna vatandaşlığından çıkarmak mümkün değil. Bu kişi gönüllü olarak vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunmadıysa. Bu sadece Anayasa’ya değil uluslararası antlaşmalara da aykırı. Bu antlaşmalar, vatandaşlıktan çıkarılması durumunda hiçbir vatandaşlığı olmayacaksa bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasını yasaklıyor. Ukrayna bu uluslararası antlaşmaya katıldı. Ama buna rağmen siyasi rakiple mücadele ve siyasi baskı, yasadışı siyasi takibat, Zelenskiy’i sonuna kadar amaçladığı bu hesaplaşmayı hayata geçirmeye itiyor.