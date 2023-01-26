Muhalif politikacı Medvedçuk, Ukrayna için oluşturmak istediği yeni siyasi hareketi RT’ye anlattı
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinMuhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk
© Sputnik / Стрингер/
Ukrayna’da hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hapse atılan, sonra da bir esir takasıyla serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen muhalif politikacı Medvedçuk RT televizyonuna röportaj verdi. Medvedçuk röportaj sırasında, Ukrayna’nın bir geleceği olması için oluşturulması gerektiğine inandığı yeni siyasi harekete ilişkin görüşlerini detaylandırdı.
Ukrayna’da muhalif bir politikacıyken hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle yargılanmadan hapse atılan, daha sonraysa gerçekleştirilen bir esir takası ile serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen ve bu sırada Ukrayna vatandaşlığı da elinden alınan Viktor Medvedçuk, Ukrayna’nın jeopolitik hesaplaşmaların gerçekleştirildiği bir saha olmaktan çıkıp bağımsız bir ülkeye dönüşebilmesi için oluşturmak istediği hareketi ve söz konusu hareketin nasıl çalışacağını RT televizyonuna anlattı.
Medvedçuk'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:
Uzun süre suskun kaldınız ve nihayet suskunluğunuzu bozmaya karar vererek İzvestiya gazetesi için oldukça ses getiren bir makale yazdınız. Bu makaleyi mutlaka konuşacağız, içinde dile getirdiğiniz çok ilginç şeyler var. Ama önce izin verirseniz biraz geriye gitmek istiyorum. Çünkü sizinle ilgili hatırladığımız son şey takas edilmenizdi. Takas edileceğinizi öğrendiğinizde bunun gerçekten de olacağından ne kadar emin olduğunuzu söyler misiniz? Bize o günkü duygularınızı anlatır mısınız?
Bunlar kesinlikle çok yönlü olarak nitelendirilebilecek duygulardı. Çünkü bir yandan inanmak istedim ve bu takasın gerçekleşeceğine inandım. Öte yandan, bunun olabileceğinden son ana kadar şüphem vardı. İşin doğrusu, takas edileceğimi 20 Eylül 2022 tarihinde öğrendim ve 21 Eylül günü de önce Polonya’ya beni götürdüler, orada uçakta neredeyse 12 veya 14 saat beklettiler. Müzakerelerin yapıldığını görüyordum. Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş İdaresi temsilcileri bana eşlik ediyordu. Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanları da bana eşlik ediyordu. Onlar sürekli bir şeyler görüşüyorlardı. Her şeyin o kadar iyi gitmediğini anlıyordum, en azından onların sözlerinden öyle anlıyordum, takasın gerçekleşeceğinden o kadar emin değildim.
Daha sonra anladığım üzere, bu şüpheler boşunaydı. Ama Polonya’dan uçakla Ankara’ya götürüldüğümde bu değiş tokuşun gerçekleşeceğini net bir şekilde anladım. Ankara’da uçaktan indiğimde Rus uçağı gördüm ve bu takasın artık olacağını anlıyordum. Elbette, bu takasın gerçekleşmesinden dolayı, bu konuda bana ve aileme yardımcı olan Rusya Federasyonu yönetimine minnettarım. Sanırım bu benim ve ailemin hayatındaki en zor dönemdi. Ukrayna’da beni bekleyen ağır akıbetten kurtulduğum için minnettarım. Ukrayna’da, bana yönelik henüz 2019-2020 yıllarında başlayan yasadışı takibat, davadaki sahtecilik nedeniyle hiçbir yasal temel olmadan bana 15 yıl hapis verilecekti.
Takas edildiniz, buraya (Rusya) geldiniz. Buradaki statünüz nedir, şu anda hangi resmi belgelere sahipsiniz, sorabilir miyim?
Statüm Ukrayna vatandaşıydı ve hâlâ da öyle. Hatta Ukrayna iç pasaportum var. Ama biliyorsunuz ki, muhalif siyasetçi olarak beni yok etmeyi ve benimle sonuna kadar mücadele etmeyi kendine hedef edinen bir kişi olarak (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy,öncelikle benimle ilgili davaların, soruşturmaların ve mahkeme oturumlarının devamına yönelik emir verdi. Yani bunlar devam ediyor. Ukrayna’daki avukatlarım benim çıkarlarımı savunuyor. İkincisi, tam bir pervasızlık ve hatta delilik yolunu seçerek beni, Rusya vatandaşlığına sahip olduğum şüphesiyle Ukrayna vatandaşlığından çıkarttılar. Hiçbir zaman Rusya vatandaşlığım olmadı. Buna ihtiyaç yoktu, çünkü ben Ukraynalı bir politikacıydım ve bugün de öyleyim. Ben gitmedim, pes etmedim. Mücadelemi sürdürdüm. Ev hapsindeyken bile. Takas sonucu özgür kaldıktan sonra bile mücadelemi sürdürdüm. Bu üç ay boyunca -siz bu süre için uzun süre sustuğumu söylediniz- bu aslında suskunluk değildi. Bu, mevcut durumda, silahlı çatışmalar, binlerce ölüm, altyapının yok edilmesi, Ukrayna’da savaşın yürütüldüğü dikkate alındığında, Ukraynalılara ve Ukrayna kadar Rusya vatandaşlarının çıkarlarına da yardım etmek amacıyla yapılan, bugün neyin ön planda olabileceği açısından sistematik bir çalışmaydı. Bu savaş Ukrayna için değil, Batı’nın çıkarları için yürütülüyor.
ABD, İngiltere ve birçok diğer ülke Rusya’yla hesaplaşıyor ve Ukrayna’yı bir poligon hâline getirdiler, Rusya’yla karşı durmadan bir koçbaşı hâline getirdiler. Zelenskiy’in iktidarı da bunu yapmalarına izin verdi. Bu ayları ekibimi yeniden bir araya getirmek için çalıştım. Birçok kişi Kiev’den geldi. Birçok kişi Rusya dahil bugün Ukrayna dışında, Avrupa’da, Türkiye’de bulunuyor. Bunlar mücadeleyi sürdürmeye, kendini göstermeye hazır. Tam da makalemde, mevcut duruma ilişkin anlatılan şeyler. Makalede, Rusya, Ukrayna ve Batı’nın ‘diğer Ukrayna’nın sesini duyması gerektiğinin argümanlarını verdim. Başka bir Ukrayna var. Güya Zelenskiy’in temsil ettiği sistem, zorlama sistemdir. Savaş düzeni üzerine kurulu bir sistem. Zelenskiy bugün Ukrayna’yı temsil ediyor ve Ukrayna halkının birleştiğini söylüyor. Rusya karşıtı histeri ve Rusofobi konusunda. Ama bu böyle değil. Bugün Ukrayna topraklarında, Rusya’yla bugünkü ilişkilerin niteliğini ve içeriğini hiçbir zaman desteklemeyen ama bunu açıkça söylemekten korkan insanlar da var. Onlar Ukraynalılar. Benim gibi. Vatandaşlıktan çıkarılmama rağmen. Bunun doğrudan Anayasa’nın ihlali olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil. Bugün birini Ukrayna vatandaşlığından çıkarmak mümkün değil. Bu kişi gönüllü olarak vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunmadıysa. Bu sadece Anayasa’ya değil uluslararası antlaşmalara da aykırı. Bu antlaşmalar, vatandaşlıktan çıkarılması durumunda hiçbir vatandaşlığı olmayacaksa bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasını yasaklıyor. Ukrayna bu uluslararası antlaşmaya katıldı. Ama buna rağmen siyasi rakiple mücadele ve siyasi baskı, yasadışı siyasi takibat, Zelenskiy’i sonuna kadar amaçladığı bu hesaplaşmayı hayata geçirmeye itiyor.
Ben hapisteyken, Ukrayna Güvenlik Servisi zindanlarında geçirdiğim 6 ay boyunca görüşümü değiştirmedim. Mücadelemi sürdürdüm. Bugün yapmak istediğim şey, ‘diğer Ukrayna’nın, birilerinin dile getiremediği, diğerlerinin de dile getirmekten korktuğu görüşün her yerde, Rusya’da, Ukrayna’da ve Batı’da net biçimde bilinmesi. Bandera’nın Ukrayna’sı değil, ‘başka Ukrayna’yı, Zelenskiy’in yürüttüğü neo-Nazi politikasıyla hiçbir ilgisi olmayan Ukrayna’yı temsil eden insanların olduğu bilinsin istiyorum.
Ekibinizi topladığınızı söylüyorsunuz. ‘Yeni Ukrayna’yı savunuyorsunuz. Buna ilişkin yazdığınız İzvestiya makalesinde Ukrayna’yı kurtarmak için yeni bir hareketin gerekli olduğunu belirttiniz, ülkenin jeopolitik hesaplaşmalar için bir alan hâline gelmesine karşı olduğunu yazdınız.
Bu doğru. Zelenskiy’in politikalarına karşı çıkan insanlar var. Bu ‘diğer Ukrayna’nın duyulması gerekiyor. Bir temsiliyeti olursa bu başka Ukrayna duyulabilir. Bu Ukrayna’ya inananlar bir araya gelebilirlerse ve ‘Ukrayna’yı terk etmiş olsak da bizler Ukraynalıyız’ diyebilirlerse… Bizler geleceği düşünmek istiyoruz. Sizin sorunuzda bahsettiğiniz gibi ‘Yeni Ukrayna’nın’ değil, Ukraynalıların geleceğini düşünmek istiyoruz. Ukrayna’nın geleceğinin nasıl olacağından şu an bahsedemeyiz, zira esasında Ukrayna’nın varlığından söz edemeyiz. Böyle bir devlet şu anda yok. Ben anayasa hukuku uzmanıyım. Anayasa’da Ukrayna’nın bağımsız, egemen, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu yazıyor. Ukrayna’nın şu anda esasen sahip olduğu statü, bu gerekliliklerin birini dahi karşılamıyor.
Ukrayna, 2014 itibarıyla bağımsız ve egemen bir devlet olmaktan çıktı ve Batı, ABD ve İngiltere’nin dışarından yönetimine geçti. Ukrayna’nın bugün sosyal bir hukuk devleti olduğunu da söyleyemeyiz. Asla bir hukuki ya da anayasal düzen olmadan basın kuruluşlarının kapatılıyor olması doğrudan bunu gösteriyor. Yönetimdekilerden farklı düşünen, kendi görüşlerini ifade edenlerin ortadan kaldırılıyor olması da bunu gösteriyor. Esasen böyle bir ülke yok. (…)
Ukrayna’da bir devletin varlığından söz edemeyiz, zira devlet politikasının temelinde, Zelenskiy ve çevresinin yürüttüğü neo-Nazi politikalar yatmaktadır. Ülkede neo-Nazizm hüküm sürdüğü sürece bu ülkenin geleceğinden bahsetmek yanlış olur. Bu nedenle Ukraynalıların geleceğinden bahsetmemiz gerekir. Ukrayna’da olup da Zelenskiy’in politikalarını kabul etmeyen Ukraynalıların, sıraladığım sebeplerle Ukrayna’dan ayrılmak zorunda kalan Ukraynalıların geleceğinden… Ülke yönetimi konusundaki bu pozisyonun, bu uyuşmazlığın ve bu karşı çıkışın da temsil edilmesi gerekiyor.
Bugün toplanmış olan ve destekçileri her gün artan bu ekibin görevi, şu an gözlenen bu Rusya karşıtı histeri ve Rusofobiye sebep olan Batı ideolojisi ürünü anlatımı yıkmaktır. Dayatmaları ve baskıları ile Ukrayna topraklarında bu Rusya karşıtı tavrı yaratanların bastırılması gerekmektedir. İnsanların zihnine ulaşmalı ve onlara Ukrayna’da bugün gerçekte olanları, gerçekliği anlatmalıyız. Sonra da artık bu insanlar kendi gelecekleri hakkında kedileri konuşmalılar. Kendi geleceklerini konuşmalı ve bu geleceği talep etmeliler.
Fakat bu ancak Ukrayna’nın militarist olmayı bırakmasıyla, neo-Nazi politikaların ülkedeki baskınlığının geçmesiyle mümkün olabilir. Zira bu koşullarda gelecekte bir Ukrayna’nın var olması mümkün değil. Bu gerçek dışı bir şey. Şu anda Zelenskiy’in yaptığı gibi Batı’nın tamamını örgütleyip Rusya’nın karşısına dikme politikasının sürdürülmesi durumunda da gelecekte bir Ukrayna’nın var olması mümkün değil. Ukrayna’nın, Batı’nın çıkarları doğrultusunda bir savaş alanı hâline gelmesine de izin vererek de bunu başaramazsınız.
Zira Ukrayna’da bugün Ukrayna için savaş verilmemektedir. Bu savaş sadece ve sadece Batı’nın çıkarları için verilmektedir. İşte bunu insanlara anlatmamız ve bunun kanıtı olan argümanları onlara iletmemiz gerekiyor.
Ukrayna’da bir şeyleri değiştirmenin mümkün olduğuna inanıyor musunuz? Sizce yeni biri, sözgelimi yeni bir oligark ya da başka biri gelebilir mi (ülkenin yönetimine)? Ukrayna’daki Rusya karşıtı görüşleri değiştirmek sizce bir şekilde mümkün olabilir mi?
Rusya karşıtı düşünceleri değiştirmek mümkün. Bu düşünceleri tanımayan, benimsememiş olan insanlar var. Bu insanların sayısını şu anda verebilmem mümkün değil. Fakat böyle insanların olduğunu kesinlikle biliyorum.
Bu insanlar kendilerini açığa çıkarmaktan, kendilerini ifade etmekten ya da bir eylem ortaya kormaytan korkuyorlar, zira bunu yaparlarsa, demokratik bir hukuk devleti olmaktan tamamıyla vazgeçmiş, kanunsuzluk ve baskı makinası hâline gelmiş bu devlet tarafından yok edileceklerini biliyorlar.
Ne mahkeme ne yargıç var, sadece Zelenskiy ve çevresindeki suça batmışların kararnameleri var. Bunu değiştirmek mümkün, bunun üstünde çalışırsak ve insanlara bunu iyice anlatırsak bu değişebilir bir şey.