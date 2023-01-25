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https://sputniknews.com.tr/20230125/texasi-hortum-vurdu-elektrik-hatlari-devrildi-tir-yan-yatti-1066168196.html
Teksas'ı hortum vurdu: Elektrik hatları devrildi, tır yan yattı
Teksas'ı hortum vurdu: Elektrik hatları devrildi, tır yan yattı
ABD’nin Teksas eyaleti genelinde çıkan hortumlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, bir tır da yan yattı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T16:52+0300
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hortum
abd
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dünya
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ABD’nin Teksas eyaletinin farklı noktalarında hortum çıktı. Houston metro bölgesindeki Deer Park’ta çıkan hortumun etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Bir akaryakıt istasyonunda ise büyük hasar meydana geldi. Pasadena’da da elektrik hatları devrilirken, otoyoldaki 1 tır yan yattı.Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us'e göre Texas’ta 97 binden fazla hane şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/abdnin-guneyinde-siddetli-firtina-ilk-belirlemelere-gore-8-kisi-oldu-1065760053.html
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hortum, abd, texas, video
hortum, abd, texas, video

Teksas'ı hortum vurdu: Elektrik hatları devrildi, tır yan yattı

16:52 25.01.2023 (güncellendi: 17:25 25.01.2023)
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ABD’nin Teksas eyaleti genelinde çıkan hortumlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, bir tır da yan yattı.
ABD’nin Teksas eyaletinin farklı noktalarında hortum çıktı. Houston metro bölgesindeki Deer Park’ta çıkan hortumun etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Bir akaryakıt istasyonunda ise büyük hasar meydana geldi. Pasadena’da da elektrik hatları devrilirken, otoyoldaki 1 tır yan yattı.
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us'e göre Texas’ta 97 binden fazla hane şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldı.
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