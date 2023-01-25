https://sputniknews.com.tr/20230125/texasi-hortum-vurdu-elektrik-hatlari-devrildi-tir-yan-yatti-1066168196.html
Teksas'ı hortum vurdu: Elektrik hatları devrildi, tır yan yattı
Teksas'ı hortum vurdu: Elektrik hatları devrildi, tır yan yattı
ABD’nin Teksas eyaleti genelinde çıkan hortumlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, bir tır da yan yattı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T16:52+0300
2023-01-25T16:52+0300
2023-01-25T17:25+0300
hortum
abd
texas
dünya
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066171248_12:0:1168:650_1920x0_80_0_0_196064b33954b353b02a7491b1051922.png
ABD’nin Teksas eyaletinin farklı noktalarında hortum çıktı. Houston metro bölgesindeki Deer Park’ta çıkan hortumun etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Bir akaryakıt istasyonunda ise büyük hasar meydana geldi. Pasadena’da da elektrik hatları devrilirken, otoyoldaki 1 tır yan yattı.Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us'e göre Texas’ta 97 binden fazla hane şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/abdnin-guneyinde-siddetli-firtina-ilk-belirlemelere-gore-8-kisi-oldu-1065760053.html
texas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066171248_156:0:1023:650_1920x0_80_0_0_55b5b2f9c48847b062d2cd85fd33c91b.png
Texas'da hortum
Texas'da hortum
2023-01-25T16:52+0300
true
PT0M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hortum, abd, texas, video
hortum, abd, texas, video
Teksas'ı hortum vurdu: Elektrik hatları devrildi, tır yan yattı
16:52 25.01.2023 (güncellendi: 17:25 25.01.2023) Abone ol
ABD’nin Teksas eyaleti genelinde çıkan hortumlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, bir tır da yan yattı.
ABD’nin Teksas eyaletinin farklı noktalarında hortum çıktı. Houston metro bölgesindeki Deer Park’ta çıkan hortumun etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Bir akaryakıt istasyonunda ise büyük hasar meydana geldi. Pasadena’da da elektrik hatları devrilirken, otoyoldaki 1 tır yan yattı.
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us'e göre Texas’ta 97 binden fazla hane şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldı.