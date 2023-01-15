https://sputniknews.com.tr/20230115/abdnin-guneyinde-siddetli-firtina-ilk-belirlemelere-gore-8-kisi-oldu-1065760053.html
ABD'nin güneyinde şiddetli fırtına: İlk belirlemelere göre 8 kişi öldü
ABD'nin güneyinde şiddetli fırtına: İlk belirlemelere göre 8 kişi öldü
ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T05:42+0300
2023-01-15T05:42+0300
2023-01-15T06:26+0300
dünya
abd
fırtına
can kaybı
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Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.Georgia eyaletinin Butts bölgesinde 5 yaşındaki çocuk, ağacın seyahat ettiği aracın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, ebeveynlerinden biri ağır yaralandı.Alabama eyaletinin Autauga bölgesinde ise 7 kişi öldü.Alabama Valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.us" isimli web sitesine göre, dün Alabama'da 14 bin 255, Georgia'da ise en az 18 bin 700 kişi enerjisiz kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/new-york-eyaletinde-yuzyilin-kar-firtinasi-araclari-icinde-kurtarilmayi-beklerken-donarak-olduler-1065106241.html
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abd, fırtına, can kaybı
ABD'nin güneyinde şiddetli fırtına: İlk belirlemelere göre 8 kişi öldü
05:42 15.01.2023 (güncellendi: 06:26 15.01.2023) Abone ol
ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.
Georgia eyaletinin Butts bölgesinde 5 yaşındaki çocuk, ağacın seyahat ettiği aracın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, ebeveynlerinden biri ağır yaralandı.
Alabama eyaletinin Autauga bölgesinde ise 7 kişi öldü.
Alabama Valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.us" isimli web sitesine göre, dün Alabama'da 14 bin 255, Georgia'da ise en az 18 bin 700 kişi enerjisiz kaldı.