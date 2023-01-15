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https://sputniknews.com.tr/20230115/abdnin-guneyinde-siddetli-firtina-ilk-belirlemelere-gore-8-kisi-oldu-1065760053.html
ABD'nin güneyinde şiddetli fırtına: İlk belirlemelere göre 8 kişi öldü
ABD'nin güneyinde şiddetli fırtına: İlk belirlemelere göre 8 kişi öldü
ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T05:42+0300
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dünya
abd
fırtına
can kaybı
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Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.Georgia eyaletinin Butts bölgesinde 5 yaşındaki çocuk, ağacın seyahat ettiği aracın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, ebeveynlerinden biri ağır yaralandı.Alabama eyaletinin Autauga bölgesinde ise 7 kişi öldü.Alabama Valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.us" isimli web sitesine göre, dün Alabama'da 14 bin 255, Georgia'da ise en az 18 bin 700 kişi enerjisiz kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/new-york-eyaletinde-yuzyilin-kar-firtinasi-araclari-icinde-kurtarilmayi-beklerken-donarak-olduler-1065106241.html
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abd, fırtına, can kaybı
abd, fırtına, can kaybı

ABD'nin güneyinde şiddetli fırtına: İlk belirlemelere göre 8 kişi öldü

05:42 15.01.2023 (güncellendi: 06:26 15.01.2023)
© AAABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.
Georgia eyaletinin Butts bölgesinde 5 yaşındaki çocuk, ağacın seyahat ettiği aracın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, ebeveynlerinden biri ağır yaralandı.
Alabama eyaletinin Autauga bölgesinde ise 7 kişi öldü.
Alabama Valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.us" isimli web sitesine göre, dün Alabama'da 14 bin 255, Georgia'da ise en az 18 bin 700 kişi enerjisiz kaldı.
Kanada'dan Meksika'ya dek Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan 'yüzyılın kış fırtınası', ABD'nin New York eyaletinin batısını, özellikle de Buffalo kentini en şiddetli şekilde vurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
YAŞAM
New York eyaletinde yüzyılın kar fırtınası: Araçları içinde kurtarılmayı beklerken donarak öldüler
27 Aralık 2022, 18:28
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