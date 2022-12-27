https://sputniknews.com.tr/20221227/new-york-eyaletinde-yuzyilin-kar-firtinasi-araclari-icinde-kurtarilmayi-beklerken-donarak-olduler-1065106241.html

New York eyaletinde yüzyılın kar fırtınası: Araçları içinde kurtarılmayı beklerken donarak öldüler

New York eyaletinde yüzyılın kar fırtınası: Araçları içinde kurtarılmayı beklerken donarak öldüler

ABD'nin New York eyaletini kasıp kavuran 'yüzyılın kar fırtınasında, özellikle Buffalo ve çevresinde buz kesmiş ev, araç ve kar yığınlarının içinden ölüler... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T18:28+0300

2022-12-27T18:28+0300

2022-12-27T19:11+0300

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Kanada'dan Meksika'ya dek Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan 'yüzyılın kış fırtınasının' en şiddetli vurduğu ABD'nin New York eyaletinin batısında çoğu Buffalo kentinde olmak üzere onlarca insan öldü. Hollywood felaket filmlerinde görülebilecek sahneler gerçek olurken, New York eyaletinden bir yetkili, muhtemelen insanların hayatta görüp görebilecekleri en kötü fırtına sırasında bazı kişilerin iki günden uzun süre araçlarda mahsur kaldığını söyledi.Meteorologlar, bugün eyaletin bazı bölgelerinde 23 santimden daha kalın kar beklendiği uyarısını yaptı.New York eyaleti için federal desteğe izin veren acil durum bildirisini onaylayan ABD Başkanı Joe Biden, "Kalbim Noel tatilinin haftasonunda sevdiklerini kaybedenlerle birlikte" diye tweet attı.Komşu eyalet New Jersey de acil yardım hizmetlerini New York eyaletine yönlendirdi.New York'un Buffalo doğumlu Valisi Kathy Hochul, 'yüzyılın kar fırtınasıyla' karşı karşıya olduklarını' belirtti."Bir savaş bölgesine gitmekten farkı yok. Yolların kenarlarındaki araçların hali şoke edici" diyen Hochul, acil durum araçlarının çoğunun en kötü etkilenen bölgelere ulaşamadığını veya kara saplandığını sözlerine ekledi.Kurtarılan felaketzedeler, donarak ölümle burun buruna gediklerini anlattı. Yaşları 2 ila 6 arasında değişen küçük çocukları olan bir aile, pazar günü (Noel) erken saatlerde kurtarılana dek 11 saat beklemek zorunda kaldı. CBS News'a konuşan aile babası Zila Santiago, aslında hiçbir umudunun kalmadığını, ama motoru çalışır durumda tutarak ısındığını ve endişelenmemeleri için çocuklarla oyun oynadığını söyledi.Maryland eyaletinin Gaithersburg kentinden Ditjak Ilunga da kızlarıyla birlikte Ontario'nun Hamilton kentindeki akrabalarını ziyarete gittiklerini, ama SUV'larının Buffalo'da mahsur kaldığını belirtti. Motoru çalıştırarak saatler geçirdikten sonra "Arabada kalırsam burada çocuklarımla birlikte öleceğim" diye düşündüğünü, bu yüzden yakındaki bir sığınağa ulaşmak için uluyan fırtınanın içine dalma riskine girdiğini aktaran aile babası, 6 yaşındaki kızı Destiny'i sırtında taşıdığını, 16 yaşındaki kızı Cindy'nin köpek yavrularını kucaklayarak kara bata çıka ayak izlerini takip ettiğini anlattı. Aile sığınak kapılarından içeri girdiğinde ağladığını söyleyen Ilunga "Hayatım boyunca asla unutamayacağım bir şey" dedi.East Buffalo'da ailece işletilen küçük bir dükkânın sahibi ise Noel günü yağmacıların dükkânına zorla girdiğini söyleyerek "Her şeyi aldılar. İnsanlar oyuncakları, elektroniği ve hoparlörleri aldı" dedi. 50 bin dolar değerinde ekipmanın çalındığını aktaran dükkan sahibi, polisi aradığında "Yaşlıları kurtarmakla çok meşgulüz" yanıtını aldığını belirtti. Merkezi Buffalo olan Erie bölgesinin yöneticisi Mark Poloncarz, tünelin sonunda ışığı gördüklerini, ama henüz çıkışa gelmediklerini söyleyerek "Bu bir nesilde görülebilecek en muazzam kar fırtınası" dedi. Poloncarz, yerel adli tıp ofisine dayanarak, kurbanların çoğunun kar temizlerken kalp krizinden öldüğünü, bazılarının da acil yardım ekiplerinin ulaşmasını beklerken araçlarının içinde donarak öldüğünü aktardı.Buffalo ve çevresinde buz kesmiş evler, araçlar ve kar yığınlarının içinden ölüler çıktı. Karlar eridiğinde daha fazla kurban bulunabilirKar yığınları eridiğinde mahsur kalan araçların ortaya çıkması ve ücra evlere erişilmesi sonucu daha fazla kurbanın bulunması bekleniyor.Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas ve Kolorado'da da fırtınayla bağlantılı ölümler bildirildi. Güney Florida'da sıcaklık o kadar düştü ki, iguanalar donarak ağaçlardan düştü. Batıdaki Montana, termometrenin eksi 45C dereceyi göstermesiyle soğuktan en çok etkilenen eyalet oldu.Fırtına, başta yüz binlerce ev ve işyerinde elektrik kesintisine neden olurken, binlerce uçuş iptali dahil seyahati engellemeye devam ediyor. Bilim insanları, iklim değişikliği krizinin fırtınanın yoğunluğuna katkıda bulunmuş olabileceği görüşünde. Kolorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi Direktörü Mark Serreze, atmosferin yakıt görevi gören su buharından daha fazla miktarda taşımasından kaynaklanabileceğini söyledi.Ulusal Hava Durumu Hizmeti'nden meteorolog Ashton Robinson Cook, güçlü bir fırtınada atmosferik basınç çok hızlı düştüğünde meydana gelen bomba siklonun Büyük Göller yakınlarında şiddetli rüzgarlar ve kar dahil olmak üzere kar fırtınası koşullarını geliştirerek ilerlediğini anlattı. Cook, sıcaklıkların yavaş yavaş yükselmesiyle bu hafta bir nebze rahatlama tahmininde bulunduklarını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20221227/abd-kanada-ve-meksikada-soguk-havalar-nedeniyle-57-kisi-oldu-1065077187.html

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