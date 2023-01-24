https://sputniknews.com.tr/20230124/turkiye-isvec-finlandiya-arasindaki-uclu-mekanizma-toplantisi-ertelendi-1066124970.html
Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi
Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T18:08+0300
2023-01-24T18:08+0300
2023-01-24T18:15+0300
isveç
türkiye
dünya
finlandiya
nato
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg
Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.Bir sonraki toplantının şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu.Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" açıklamasını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1066082147.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059584472_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_5fc7d11596ff7ae4a9bc47e2c6510fa1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, türkiye, finlandiya, nato, toplantı
isveç, türkiye, finlandiya, nato, toplantı
Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi
18:08 24.01.2023 (güncellendi: 18:15 24.01.2023) Abone ol
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
Bir sonraki toplantının şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu.
Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" açıklamasını yapmıştı.