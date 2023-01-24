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https://sputniknews.com.tr/20230124/turkiye-isvec-finlandiya-arasindaki-uclu-mekanizma-toplantisi-ertelendi-1066124970.html
Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi
Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T18:08+0300
2023-01-24T18:15+0300
isveç
türkiye
dünya
finlandiya
nato
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Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.Bir sonraki toplantının şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu.Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" açıklamasını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1066082147.html
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isveç, türkiye, finlandiya, nato, toplantı
isveç, türkiye, finlandiya, nato, toplantı

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi

18:08 24.01.2023 (güncellendi: 18:15 24.01.2023)
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
Bir sonraki toplantının şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu.
Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" açıklamasını yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: NATO'ya üyelik konusunda artık bizden bir destek beklemesinler
Dün, 18:44
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