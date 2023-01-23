https://sputniknews.com.tr/20230123/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1066082147.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçim için en uygun tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçim için en uygun tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T18:44+0300
2023-01-23T18:44+0300
2023-01-23T18:50+0300
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son dakika, recep tayyip erdoğan
son dakika, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçim için en uygun tarih
18:44 23.01.2023 (güncellendi: 18:50 23.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.