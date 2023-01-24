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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230124/dolar-1880-liranin-uzerine-cikti-gram-altin-yukseliyor-1066102118.html
Dolar 18.80 liranın üzerine çıktı, gram altın yükseliyor
Dolar 18.80 liranın üzerine çıktı, gram altın yükseliyor
Yeni haftaya 18.80 bandının altında başlayan dolar bugün ise 18.81 liradan alıcı buluyor. Euro ise 20.46 lira. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18.8185 lira, euro 20.4668 lira.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın uluslararası piyasalarda 1933 dolara alıcı bulurken, gram altın iç piyasada 1169 liraya el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1169 lira, çeyrek altın 1955 lira, yarım altın 3912 lira, Cumhuriyet altını 7794 lira.Brent petrolün varil fiyatı 87.90 dolarBrent petrolün varili, haftanın ikinci gününde, uluslararası piyasalarda 87.90 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.404 puandan başladı.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, brent petrol, bist-100
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, brent petrol, bist-100

Dolar 18.80 liranın üzerine çıktı, gram altın yükseliyor

09:23 24.01.2023
© AAAltın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Yeni haftaya 18.80 bandının altında başlayan dolar bugün ise 18.81 liradan alıcı buluyor. Euro ise 20.46 lira.
Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18.8185 lira, euro 20.4668 lira.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın uluslararası piyasalarda 1933 dolara alıcı bulurken, gram altın iç piyasada 1169 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1169 lira, çeyrek altın 1955 lira, yarım altın 3912 lira, Cumhuriyet altını 7794 lira.

Brent petrolün varil fiyatı 87.90 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ikinci gününde, uluslararası piyasalarda 87.90 dolardan işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.404 puandan başladı.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
EKONOMİ
Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte
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